Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839842439.html
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию
Потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, прозрение пришло к большинству стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:17
2022-12-19T20:49
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, прозрение пришло к большинству стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Эти попытки тщетны. Никакого материального воплощения эти потуги наших западных коллег не обрели", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-белорусских переговоров, проходящих на высшем уровне в Минске.По его словам, прозрение пришло к большинству стран мира. "Из этого мы будем исходить, выстраивая нашу внешнюю политику, опираясь исключительно на партнеров, которые доказали, что они состоят из договороспособных людей, которые держат свое слово", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839840641.html
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, минск
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Минск
20:17 19.12.2022 (обновлено: 20:49 19.12.2022)
 
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию

Лавров: потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, большинство стран мира прозрели

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, прозрение пришло к большинству стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Эти попытки тщетны. Никакого материального воплощения эти потуги наших западных коллег не обрели", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-белорусских переговоров, проходящих на высшем уровне в Минске.
По его словам, прозрение пришло к большинству стран мира. "Из этого мы будем исходить, выстраивая нашу внешнюю политику, опираясь исключительно на партнеров, которые доказали, что они состоят из договороспособных людей, которые держат свое слово", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 20:07
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала