https://ria.ru/20221219/lavrov-1839842439.html

Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию

Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию - РИА Новости, 19.12.2022

Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию

Потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, прозрение пришло к большинству стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:17

2022-12-19T20:17

2022-12-19T20:49

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

минск

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, прозрение пришло к большинству стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Эти попытки тщетны. Никакого материального воплощения эти потуги наших западных коллег не обрели", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-белорусских переговоров, проходящих на высшем уровне в Минске.По его словам, прозрение пришло к большинству стран мира. "Из этого мы будем исходить, выстраивая нашу внешнюю политику, опираясь исключительно на партнеров, которые доказали, что они состоят из договороспособных людей, которые держат свое слово", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839840641.html

россия

минск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, минск