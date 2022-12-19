https://ria.ru/20221219/lavrov-1839842439.html
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию
Потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, прозрение пришло к большинству стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:17
2022-12-19T20:17
2022-12-19T20:49
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
минск
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, прозрение пришло к большинству стран мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Эти попытки тщетны. Никакого материального воплощения эти потуги наших западных коллег не обрели", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах российско-белорусских переговоров, проходящих на высшем уровне в Минске.По его словам, прозрение пришло к большинству стран мира. "Из этого мы будем исходить, выстраивая нашу внешнюю политику, опираясь исключительно на партнеров, которые доказали, что они состоят из договороспособных людей, которые держат свое слово", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839840641.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, минск
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Минск
20:17 19.12.2022 (обновлено: 20:49 19.12.2022)
Лавров заявил о безуспешных "потугах" Запада изолировать Россию
Лавров: потуги Запада изолировать Россию успеха не обрели, большинство стран мира прозрели