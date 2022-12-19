https://ria.ru/20221219/lavrov-1839837806.html
Лавров заявил о последовательной линии Запада на изоляцию России
Лавров заявил о последовательной линии Запада на изоляцию России - РИА Новости, 19.12.2022
Лавров заявил о последовательной линии Запада на изоляцию России
Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T19:54
2022-12-19T19:54
2022-12-19T21:07
сергей лавров
в мире
россия
украина
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам.
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сергей лавров, в мире, россия, украина
Сергей Лавров, В мире, Россия, Украина
19:54 19.12.2022 (обновлено: 21:07 19.12.2022)
Лавров заявил о последовательной линии Запада на изоляцию России
Лавров назвал спецоперацию итогом последовательной линии Запада на изоляцию России
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам.