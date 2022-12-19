https://ria.ru/20221219/lavrov-1839837806.html

Лавров заявил о последовательной линии Запада на изоляцию России

Лавров заявил о последовательной линии Запада на изоляцию России - РИА Новости, 19.12.2022

Лавров заявил о последовательной линии Запада на изоляцию России

Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:54

2022-12-19T19:54

2022-12-19T21:07

сергей лавров

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Происходящее сейчас является итогом последовательной линии Запада, стремящегося изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно, спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в "анти-Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это наш основной вывод из той истории, которую мы наблюдаем, которая является результатом последовательной многолетней линии Запада на превращение Украины в "анти-Россию". И не изолированно от всего остального, а с главной целью не допустить участия России в международных делах в качестве самостоятельного, сильного, обретающего все больше влияния игрока", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, в мире, россия, украина