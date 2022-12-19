https://ria.ru/20221219/kuzbass-1839714519.html

Нацпроект помогает предприятиям Кузбасса ускорить выпуск продукции

Нацпроект помогает предприятиям Кузбасса ускорить выпуск продукции - РИА Новости, 19.12.2022

Нацпроект помогает предприятиям Кузбасса ускорить выпуск продукции

Нацпроект "Производительность труда" помогает машиностроителям Кузбасса на 25% ускорить выпуск горно-шахтной техники, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:29

2022-12-19T13:29

2022-12-19T16:24

сергей цивилев

ленинск-кузнецкий

экономика

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Нацпроект "Производительность труда" помогает машиностроителям Кузбасса на 25% ускорить выпуск горно-шахтной техники, сообщает пресс-служба правительства региона. "Машиностроительные и производственные предприятия Кузбасса, которые занимаются выпуском оборудования и спецсредств для угольной отрасли, стали самыми активными участниками нацпроекта "Производительность труда". Уже 16 отраслевых компаний применяют бережливые технологии и сократили время выпуска готовой продукции в среднем более чем на 25%, а общая эффективность их работы выросла на 27% без дополнительных инвестиций и затрат", – говорится в сообщении. Уточняется, что среди участников нацпроекта кузбасские компании, которые выпускают конвейерную технику, крепления горных выработок, средства безопасности, электрооборудование, системы пожаротушения, фильтры для горной техники и взрывчатые вещества для ведения открытых горных работ. Сегодня они получают господдержку в виде бесплатного сопровождения проектов по бережливым технологиям улучшения от регионального центра компетенций (РЦК). Так, к нацпроекту "Производительность труда" присоединились машиностроители из Ленинска-Кузнецкого. При поддержке экспертов РЦК бережливые технологии начали применять на предприятии "СИТК", чтобы повысить качество, ускорить время ремонта и производство узлов горно-шахтного оборудования по программе импортозамещения. Сотрудники прошли обучение и начинают применять новые компетенции в работе. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, а первые результаты появятся уже через 6 месяцев. "Время производства сокращается за счет оптимизации логистики, перемещения комплектующих внутри цехов, совершенствования производственных процессов. Применение бережливых технологий также помогает снизить себестоимость готовой продукции, обеспечить конкурентные цены, сократить объемы брака. Повышая экономическую эффективность работы, дополнительную прибыль предприятия направляют на увеличение заработных плат работникам, инвестируют в расширение производств", — приводятся слова руководителя РЦК Кузбасса Дмитрия Перекрестова.

https://ria.ru/20221216/tsekh-1839079724.html

https://ria.ru/20221214/kuzbass-1838511971.html

ленинск-кузнецкий

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей цивилев, ленинск-кузнецкий, экономика, кемеровская область