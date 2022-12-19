https://ria.ru/20221219/kuzbass-1839714519.html
Нацпроект помогает предприятиям Кузбасса ускорить выпуск продукции
Нацпроект помогает предприятиям Кузбасса ускорить выпуск продукции - РИА Новости, 19.12.2022
Нацпроект помогает предприятиям Кузбасса ускорить выпуск продукции
Нацпроект "Производительность труда" помогает машиностроителям Кузбасса на 25% ускорить выпуск горно-шахтной техники, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:29
2022-12-19T13:29
2022-12-19T16:24
сергей цивилев
ленинск-кузнецкий
экономика
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Нацпроект "Производительность труда" помогает машиностроителям Кузбасса на 25% ускорить выпуск горно-шахтной техники, сообщает пресс-служба правительства региона. "Машиностроительные и производственные предприятия Кузбасса, которые занимаются выпуском оборудования и спецсредств для угольной отрасли, стали самыми активными участниками нацпроекта "Производительность труда". Уже 16 отраслевых компаний применяют бережливые технологии и сократили время выпуска готовой продукции в среднем более чем на 25%, а общая эффективность их работы выросла на 27% без дополнительных инвестиций и затрат", – говорится в сообщении. Уточняется, что среди участников нацпроекта кузбасские компании, которые выпускают конвейерную технику, крепления горных выработок, средства безопасности, электрооборудование, системы пожаротушения, фильтры для горной техники и взрывчатые вещества для ведения открытых горных работ. Сегодня они получают господдержку в виде бесплатного сопровождения проектов по бережливым технологиям улучшения от регионального центра компетенций (РЦК). Так, к нацпроекту "Производительность труда" присоединились машиностроители из Ленинска-Кузнецкого. При поддержке экспертов РЦК бережливые технологии начали применять на предприятии "СИТК", чтобы повысить качество, ускорить время ремонта и производство узлов горно-шахтного оборудования по программе импортозамещения. Сотрудники прошли обучение и начинают применять новые компетенции в работе. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, а первые результаты появятся уже через 6 месяцев. "Время производства сокращается за счет оптимизации логистики, перемещения комплектующих внутри цехов, совершенствования производственных процессов. Применение бережливых технологий также помогает снизить себестоимость готовой продукции, обеспечить конкурентные цены, сократить объемы брака. Повышая экономическую эффективность работы, дополнительную прибыль предприятия направляют на увеличение заработных плат работникам, инвестируют в расширение производств", — приводятся слова руководителя РЦК Кузбасса Дмитрия Перекрестова.
https://ria.ru/20221216/tsekh-1839079724.html
https://ria.ru/20221214/kuzbass-1838511971.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, ленинск-кузнецкий, экономика, кемеровская область
Сергей Цивилев, Ленинск-Кузнецкий, Экономика, Кемеровская область
13:29 19.12.2022 (обновлено: 16:24 19.12.2022)
Нацпроект помогает предприятиям Кузбасса ускорить выпуск продукции
Нацпроект помогает Кузбассу ускорить выпуск горно-шахтной техники
КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости.
Нацпроект "Производительность труда" помогает машиностроителям Кузбасса на 25% ускорить выпуск горно-шахтной техники, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"Машиностроительные и производственные предприятия Кузбасса, которые занимаются выпуском оборудования и спецсредств для угольной отрасли, стали самыми активными участниками нацпроекта "Производительность труда". Уже 16 отраслевых компаний применяют бережливые технологии и сократили время выпуска готовой продукции в среднем более чем на 25%, а общая эффективность их работы выросла на 27% без дополнительных инвестиций и затрат", – говорится в сообщении.
Уточняется, что среди участников нацпроекта кузбасские компании, которые выпускают конвейерную технику, крепления горных выработок, средства безопасности, электрооборудование, системы пожаротушения, фильтры для горной техники и взрывчатые вещества для ведения открытых горных работ. Сегодня они получают господдержку в виде бесплатного сопровождения проектов по бережливым технологиям улучшения от регионального центра компетенций (РЦК).
"Участниками нацпроекта "Производительность труда" в Кузбассе стали уже 65 предприятий. Каждое четвертое из них работает с угольщиками, что особенно актуально для нашего региона. Применение бережливых технологий помогает нашим машиностроителям в максимально сжатые сроки обеспечить угольные предприятия выпущенной в Кузбассе техникой. По надежности и качеству она не уступает импортным аналогам, поставки которых были приостановлены из-за санкций", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Так, к нацпроекту "Производительность труда" присоединились машиностроители из Ленинска-Кузнецкого
. При поддержке экспертов РЦК бережливые технологии начали применять на предприятии "СИТК", чтобы повысить качество, ускорить время ремонта и производство узлов горно-шахтного оборудования по программе импортозамещения. Сотрудники прошли обучение и начинают применять новые компетенции в работе. Участие в нацпроекте рассчитано на три года, а первые результаты появятся уже через 6 месяцев.
"Время производства сокращается за счет оптимизации логистики, перемещения комплектующих внутри цехов, совершенствования производственных процессов. Применение бережливых технологий также помогает снизить себестоимость готовой продукции, обеспечить конкурентные цены, сократить объемы брака. Повышая экономическую эффективность работы, дополнительную прибыль предприятия направляют на увеличение заработных плат работникам, инвестируют в расширение производств", — приводятся слова руководителя РЦК Кузбасса Дмитрия Перекрестова.