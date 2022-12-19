https://ria.ru/20221219/kurs-1839761015.html
Курс доллара поднялся выше 68 рублей
Курс доллара поднялся выше 68 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс доллара поднялся выше 68 рублей
Доллар на Московской бирже уже подскакивал выше 68 рублей – впервые с 11 мая, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:54
2022-12-19T15:54
2022-12-19T16:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_46e3d4b30bda5dbea18dd475d585518f.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Доллар на Московской бирже уже подскакивал выше 68 рублей – впервые с 11 мая, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 3,35 рубля, до 68 рублей, а максимально дорожал уже до 68,11 рубля. Евро прибавлял 2,94 рубля, до 72,04 рубля.
https://ria.ru/20221216/nalichnye-1839243019.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_d2da0bee668a489644ce892b248dd71e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Цены на нефть
15:54 19.12.2022 (обновлено: 16:01 19.12.2022)
Курс доллара поднялся выше 68 рублей
Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с 11 мая