https://ria.ru/20221219/kurs-1839761015.html

Курс доллара поднялся выше 68 рублей

Курс доллара поднялся выше 68 рублей - РИА Новости, 19.12.2022

Курс доллара поднялся выше 68 рублей

Доллар на Московской бирже уже подскакивал выше 68 рублей – впервые с 11 мая, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:54

2022-12-19T15:54

2022-12-19T16:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225361_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_46e3d4b30bda5dbea18dd475d585518f.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Доллар на Московской бирже уже подскакивал выше 68 рублей – впервые с 11 мая, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 3,35 рубля, до 68 рублей, а максимально дорожал уже до 68,11 рубля. Евро прибавлял 2,94 рубля, до 72,04 рубля.

https://ria.ru/20221216/nalichnye-1839243019.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика, цены на нефть