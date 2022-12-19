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Курс доллара поднялся выше 68 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221219/kurs-1839761015.html
Курс доллара поднялся выше 68 рублей
Курс доллара поднялся выше 68 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс доллара поднялся выше 68 рублей
Доллар на Московской бирже уже подскакивал выше 68 рублей – впервые с 11 мая, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:54
2022-12-19T16:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Доллар на Московской бирже уже подскакивал выше 68 рублей – впервые с 11 мая, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 3,35 рубля, до 68 рублей, а максимально дорожал уже до 68,11 рубля. Евро прибавлял 2,94 рубля, до 72,04 рубля.
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московская биржа, экономика, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Цены на нефть
15:54 19.12.2022 (обновлено: 16:01 19.12.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 68 рублей

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с 11 мая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Доллар на Московской бирже уже подскакивал выше 68 рублей – впервые с 11 мая, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 3,35 рубля, до 68 рублей, а максимально дорожал уже до 68,11 рубля. Евро прибавлял 2,94 рубля, до 72,04 рубля.
Наличная валюта - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 17:01Туризм
Центробанк не видит рисков дефицита наличной валюты для покупки россиянами
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономикаЦены на нефть
 
 
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