https://ria.ru/20221219/kosmonavt-1839850740.html
Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта
Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта
Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:51
2022-12-19T20:51
2022-12-19T21:04
наука
космос - риа наука
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году.По его словам, Россия и Белоруссия сотрудничают в том числе в освоении космоса."В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта", — сказал Путин по итогам переговоров.
https://ria.ru/20221219/putin-1839791552.html
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космос - риа наука, владимир путин, белоруссия, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Белоруссия, Россия
20:51 19.12.2022 (обновлено: 21:04 19.12.2022)
Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта
Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году