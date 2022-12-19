https://ria.ru/20221219/kosmonavt-1839850740.html

Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта

Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта

Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:51

2022-12-19T20:51

2022-12-19T21:04

наука

космос - риа наука

владимир путин

белоруссия

россия

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить в космос белорусского космонавта в следующем году.По его словам, Россия и Белоруссия сотрудничают в том числе в освоении космоса."В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта", — сказал Путин по итогам переговоров.

https://ria.ru/20221219/putin-1839791552.html

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космос - риа наука, владимир путин, белоруссия, россия