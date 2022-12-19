https://ria.ru/20221219/koronavirus-1839673090.html
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1110 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:15
2022-12-19T11:15
2022-12-19T11:15
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1110 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1110, госпитализированы 117 человек, выздоровели 1005 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1282 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 282 693 случая коронавируса, выздоровели 3 087 153 человека, умерли 47 289 человек.
https://ria.ru/20221219/koronavirus-1839672048.html
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1110 случаев COVID-19, умерли 16 человек