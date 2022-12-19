https://ria.ru/20221219/koran-1839759856.html

Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана

Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана - РИА Новости, 19.12.2022

Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана

Комплекс короля Фахда в Медине (Саудовская Аравия) по изданию священного Корана передаст 10 тысяч экземпляров священного Писания российским последователям... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:50

2022-12-19T15:50

2022-12-19T15:50

религия

равиль гайнутдин

саудовская аравия

россия

медина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750399932_0:120:3142:1887_1920x0_80_0_0_7be8dd5eaf7a5331cb5ee25683a6da2d.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Комплекс короля Фахда в Медине (Саудовская Аравия) по изданию священного Корана передаст 10 тысяч экземпляров священного Писания российским последователям ислама, сообщил РИА Новости из Медины глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. "В ходе визита в Саудовскую Аравию мы встретились в Медине с руководством Комплекса имени короля Фахда по изданию священного Корана. Достигнута договоренности о том, что саудовская сторона в ближайшее время передаст российским мусульманам 10 тысяч экземпляров Корана", - сообщил РИА Новости муфтий Гайнутдин. По словам муфтия, эта встреча стала первым шагом в реализации дорожной карты, подписанной накануне в рамках действующего Меморандума о сотрудничестве ДУМ РФ и Министерства по делам ислама, исламского призыва и наставления Саудовской Аравии во главе с шейхом Абдулатифом бин Абдулазизом Аль-Шейхом. "Мы не только провели встречу и переговоры, но и познакомились со структурой самого комплекса, перечнем выпускаемой печатной продукции, сложным технологическим процессом. Здесь в день выпускается 80 тыс. экземпляров Корана", - отметил муфтий Гайнутдин. Он также отметил, что переданные саудовской стороной экземпляры Корана будут распространены в регионах РФ. Фундамент комплекса по изданию Корана заложен самим королём Фахдом в 1982 году, а открытие состоялось спустя два года. За 40 лет деятельности Комплексом имени короля Фахда выпущено более 300 миллионов экземпляров Корана. Общая площадь комплекса составляет 250 тысяч квадратных метров, в него входят жилые и технические помещения, мечеть, библиотека, пункт медицинской помощи.

https://ria.ru/20221217/sekta-1839339960.html

https://ria.ru/20221209/kitay-1837406720.html

саудовская аравия

россия

медина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

равиль гайнутдин, саудовская аравия, россия, медина