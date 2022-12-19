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Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана - РИА Новости, 19.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221219/koran-1839759856.html
Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана
Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана - РИА Новости, 19.12.2022
Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана
Комплекс короля Фахда в Медине (Саудовская Аравия) по изданию священного Корана передаст 10 тысяч экземпляров священного Писания российским последователям... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:50
2022-12-19T15:50
религия
равиль гайнутдин
саудовская аравия
россия
медина
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Комплекс короля Фахда в Медине (Саудовская Аравия) по изданию священного Корана передаст 10 тысяч экземпляров священного Писания российским последователям ислама, сообщил РИА Новости из Медины глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. "В ходе визита в Саудовскую Аравию мы встретились в Медине с руководством Комплекса имени короля Фахда по изданию священного Корана. Достигнута договоренности о том, что саудовская сторона в ближайшее время передаст российским мусульманам 10 тысяч экземпляров Корана", - сообщил РИА Новости муфтий Гайнутдин. По словам муфтия, эта встреча стала первым шагом в реализации дорожной карты, подписанной накануне в рамках действующего Меморандума о сотрудничестве ДУМ РФ и Министерства по делам ислама, исламского призыва и наставления Саудовской Аравии во главе с шейхом Абдулатифом бин Абдулазизом Аль-Шейхом. "Мы не только провели встречу и переговоры, но и познакомились со структурой самого комплекса, перечнем выпускаемой печатной продукции, сложным технологическим процессом. Здесь в день выпускается 80 тыс. экземпляров Корана", - отметил муфтий Гайнутдин. Он также отметил, что переданные саудовской стороной экземпляры Корана будут распространены в регионах РФ. Фундамент комплекса по изданию Корана заложен самим королём Фахдом в 1982 году, а открытие состоялось спустя два года. За 40 лет деятельности Комплексом имени короля Фахда выпущено более 300 миллионов экземпляров Корана. Общая площадь комплекса составляет 250 тысяч квадратных метров, в него входят жилые и технические помещения, мечеть, библиотека, пункт медицинской помощи.
https://ria.ru/20221217/sekta-1839339960.html
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равиль гайнутдин, саудовская аравия, россия, медина
Религия, Равиль Гайнутдин, Саудовская Аравия, Россия, Медина
15:50 19.12.2022
 
Саудовская Аравия передаст российским мусульманам тысячи экземпляров Корана

Саудовская Аравия передаст мусульманам России 10 тысяч экземпляров Корана

© РИА Новости / Денис АбрамовКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Комплекс короля Фахда в Медине (Саудовская Аравия) по изданию священного Корана передаст 10 тысяч экземпляров священного Писания российским последователям ислама, сообщил РИА Новости из Медины глава Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"В ходе визита в Саудовскую Аравию мы встретились в Медине с руководством Комплекса имени короля Фахда по изданию священного Корана. Достигнута договоренности о том, что саудовская сторона в ближайшее время передаст российским мусульманам 10 тысяч экземпляров Корана", - сообщил РИА Новости муфтий Гайнутдин.
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По словам муфтия, эта встреча стала первым шагом в реализации дорожной карты, подписанной накануне в рамках действующего Меморандума о сотрудничестве ДУМ РФ и Министерства по делам ислама, исламского призыва и наставления Саудовской Аравии во главе с шейхом Абдулатифом бин Абдулазизом Аль-Шейхом.
"Мы не только провели встречу и переговоры, но и познакомились со структурой самого комплекса, перечнем выпускаемой печатной продукции, сложным технологическим процессом. Здесь в день выпускается 80 тыс. экземпляров Корана", - отметил муфтий Гайнутдин.
Он также отметил, что переданные саудовской стороной экземпляры Корана будут распространены в регионах РФ.
Фундамент комплекса по изданию Корана заложен самим королём Фахдом в 1982 году, а открытие состоялось спустя два года. За 40 лет деятельности Комплексом имени короля Фахда выпущено более 300 миллионов экземпляров Корана.
Общая площадь комплекса составляет 250 тысяч квадратных метров, в него входят жилые и технические помещения, мечеть, библиотека, пункт медицинской помощи.
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РелигияРавиль ГайнутдинСаудовская АравияРоссияМедина
 
 
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