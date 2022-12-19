https://ria.ru/20221219/konkurs-1839837598.html

Конкурс Самарского университета стал лауреатом "Премии Больших перемен"

Конкурс Самарского университета стал лауреатом "Премии Больших перемен" - РИА Новости, 19.12.2022

Конкурс Самарского университета стал лауреатом "Премии Больших перемен"

Всероссийский конкурс "Спутник" Самарского университета признан одним из победителей "Премии Больших перемен", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T19:51

2022-12-19T19:51

2022-12-19T21:27

самарский университет

общество

дмитрий азаров

москва

самарский университет

манеж

самарская область

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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Спутник" Самарского университета признан одним из победителей "Премии Больших перемен", сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, в воскресенье в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" состоялся первый съезд Российского движения детей и молодежи. "Самарскую область на съезде Российского движения детей и молодежи представил Самарский университет им. Королева. Он вышел с проектом Всероссийского конкурса "Спутник" и был признан победителем в номинации "Больше, чем наука" ежегодного всероссийского конкурса "Премия Больших перемен", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, за победу в номинации также боролись Московский планетарий и региональный школьный технопарк из Астрахани. "Премия Больших перемен" занимается поиском возможностей, которые могут сделать жизнь молодежи ярче и формируют уникальную среду. В этом году на "Премию Больших перемен" поступило более 7 тысяч заявок со всей страны. Заявка от университетского конкурса "Спутник" сначала вошла в топ-1000 проектов, затем в топ-200, и в финале отбора проект стал одним из 10 победителей премии. "Мы очень рады, что среди таких больших проектов и инициатив жюри премии отметило именно проект из Самарской области. Всероссийскому конкурсу "Спутник" почти 7 лет, и главная его награда – участники, которые все это время с нами: они становятся нашими амбассадорами и приходят в волонтерскую команду конкурса. Получить признание от "Премии Больших перемен" – очень ценно", – цитирует пресс-служба создателя конкурса "Спутник", руководителя управления формирования и сопровождения контингента Самарского университета Сергея Горяинова. Всероссийский конкурс "Спутник" проводится Самарским университетом с 2016 года, сейчас идет седьмой сезон конкурса. За шесть предыдущих сезонов конкурсный отбор прошли 41,5 тысячи участников, а 750 из них стали финалистами. В преддверии первого съезда движения губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился со школьниками и отметил, что в современном мире все более важно учитывать мнение детей и молодежи. "Я очень рад, что такое взаимодействие со школьниками, общественными организациями выходит на новый уровень. Конечно, важный импульс этой работе придало решение президента страны по созданию Российского движения детей и молодежи", — приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221216/samara-1839226049.html

https://ria.ru/20221215/samarskiy_universitet-1838782425.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий азаров, москва, самарский университет, манеж, самарская область