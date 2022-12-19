https://ria.ru/20221219/kollegiya-1839704501.html

Совместную коллегию МИД России и Белоруссии планируют провести в январе

Совместную коллегию МИД России и Белоруссии планируют провести в январе - РИА Новости, 19.12.2022

Совместную коллегию МИД России и Белоруссии планируют провести в январе

Совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и России запланировано на вторую половину января 2023 года, сообщила в понедельник... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:50

2022-12-19T12:50

2022-12-19T13:05

белоруссия

россия

сергей лавров

минск

владимир макеев

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств Белоруссии и России запланировано на вторую половину января 2023 года, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского МИД.Как отметили в пресс-службе, эта договоренность достигнута 19 декабря в Минске на встрече министров иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая прошла в преддверии ожидаемых в понедельник переговоров президентов двух стран."Министрами согласована дата проведения совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств. Оно планируется во второй половине января 2023 года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на встрече отмечено, что 2022 год прошел под знаком тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Белоруссией и Россией. "В этой связи подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания белорусско-российского взаимодействия в условиях беспрецедентного внешнего давления в интересах повышения благосостояния граждан двух стран", - говорится в сообщении.В ходе беседы стороны обсудили конкретные актуальные вопросы текущей повестки дня. "Министры подробно рассмотрели тематику противодействия незаконному санкционному давлению Запада, а также взаимодействие на международных площадках. Затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов", - отметили в пресс-службе.Запланированное на конец ноября заседание совместной коллегии белорусского и российского внешнеполитических ведомств и визит главы МИД РФ Лаврова в Минск были отложены в связи с кончиной Владимира Макея, который на тот момент занимал должность министра иностранных дел Белоруссии.Макей скоропостижно скончался 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось. Эту должность он занимал с августа 2012 года.

https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

https://ria.ru/20221219/volodin-1839666905.html

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белоруссия, россия, сергей лавров, минск, владимир макеев