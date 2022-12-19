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СМИ: КНДР планирует завершить разработку первого разведывательного спутника - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: КНДР планирует завершить разработку первого разведывательного спутника
СМИ: КНДР планирует завершить разработку первого разведывательного спутника - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: КНДР планирует завершить разработку первого разведывательного спутника
КНДР планирует к апрелю следующего года завершить разработку первого военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T01:22
2022-12-19T01:23
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР планирует к апрелю следующего года завершить разработку первого военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейскую Национальную администрацию развития аэрокосмических технологий. По данным агентства, неназванный представитель ведомства заявил, что страна "завершит подготовку первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года". Ранее сообщалось, что КНДР заявила о проведенном в воскресенье испытании, связанном с разработкой разведывательного спутника.
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в мире
В мире
01:22 19.12.2022 (обновлено: 01:23 19.12.2022)
 
СМИ: КНДР планирует завершить разработку первого разведывательного спутника

Ренхап: КНДР планирует к апрелю завершить разработку первого разведывательного спутника

© AP Photo / David GuttenfelderСеверокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в КНДР
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / David Guttenfelder
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР планирует к апрелю следующего года завершить разработку первого военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на северокорейскую Национальную администрацию развития аэрокосмических технологий.
По данным агентства, неназванный представитель ведомства заявил, что страна "завершит подготовку первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года".
Демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в четыре километра растянулась через полуостров на 241 километр. Разделяет Корейский полуостров на две половины — северную (Корейская Народно-Демократическая Республика) и южную (Республика Корея).
28 февраля, 03:48
СМИ: КНДР заявила, что запущенный снаряд был разведывательным спутником
Ранее сообщалось, что КНДР заявила о проведенном в воскресенье испытании, связанном с разработкой разведывательного спутника.
 
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