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Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8% - РИА Новости, 19.12.2022
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Россия-Китай: Главное
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Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8%
Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8% - РИА Новости, 19.12.2022
Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8%
Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае на фоне стремления страны к зеленому развитию с января по ноябрь этого года выросла на 8,1% в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:44
2022-12-19T14:44
россия-китай: главное
китай
энергетика
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае на фоне стремления страны к зеленому развитию с января по ноябрь этого года выросла на 8,1% в годовом исчислении и составила 2,51 миллиарда кВт, сообщает Государственное управление по делам энергетики КНР.В частности, установленная мощность в секторе ветроэнергетики Китая выросла на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350 миллионов кВт. Одновременно с этим аналогичный показатель в секторе фотоэлектрической энергетики составил примерно 370 миллионов кВт, увеличившись на 29,4% в годовом выражении.С начала этого года Китай увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, ускоряя строительство крупномасштабных объектов в секторе ветроэнергетики и фотоэлектрических баз, особенно в пустынных районах страны.За первые 11 месяцев общий объем инвестиций основных китайских компаний по производству электроэнергии в солнечную энергетику взлетел на 290,1% в годовом исчислении до 200 миллиардов юаней (28,66 миллиарда долларов).
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китай, энергетика
Россия-Китай: Главное, Китай, Энергетика
14:44 19.12.2022
 

Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8%

© AFP 2022 / Greg BakerВетрогенераторы в деревне Цаочжуанци в Баодине в северной китайской провинции Хэбэй
Ветрогенераторы в деревне Цаочжуанци в Баодине в северной китайской провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / Greg Baker
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае на фоне стремления страны к зеленому развитию с января по ноябрь этого года выросла на 8,1% в годовом исчислении и составила 2,51 миллиарда кВт, сообщает Государственное управление по делам энергетики КНР.
В частности, установленная мощность в секторе ветроэнергетики Китая выросла на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350 миллионов кВт. Одновременно с этим аналогичный показатель в секторе фотоэлектрической энергетики составил примерно 370 миллионов кВт, увеличившись на 29,4% в годовом выражении.
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С начала этого года Китай увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, ускоряя строительство крупномасштабных объектов в секторе ветроэнергетики и фотоэлектрических баз, особенно в пустынных районах страны.
За первые 11 месяцев общий объем инвестиций основных китайских компаний по производству электроэнергии в солнечную энергетику взлетел на 290,1% в годовом исчислении до 200 миллиардов юаней (28,66 миллиарда долларов).
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭнергетика
 
 
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