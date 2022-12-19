https://ria.ru/20221219/kitay-1839734996.html

Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8%

Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8% - РИА Новости, 19.12.2022

Установленная мощность возобновляемых источников энергии КНР выросла на 8%

Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае на фоне стремления страны к зеленому развитию с января по ноябрь этого года выросла на 8,1% в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:44

2022-12-19T14:44

2022-12-19T14:44

россия-китай: главное

китай

энергетика

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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае на фоне стремления страны к зеленому развитию с января по ноябрь этого года выросла на 8,1% в годовом исчислении и составила 2,51 миллиарда кВт, сообщает Государственное управление по делам энергетики КНР.В частности, установленная мощность в секторе ветроэнергетики Китая выросла на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 350 миллионов кВт. Одновременно с этим аналогичный показатель в секторе фотоэлектрической энергетики составил примерно 370 миллионов кВт, увеличившись на 29,4% в годовом выражении.С начала этого года Китай увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, ускоряя строительство крупномасштабных объектов в секторе ветроэнергетики и фотоэлектрических баз, особенно в пустынных районах страны.За первые 11 месяцев общий объем инвестиций основных китайских компаний по производству электроэнергии в солнечную энергетику взлетел на 290,1% в годовом исчислении до 200 миллиардов юаней (28,66 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20221216/kitay-1839219395.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, энергетика