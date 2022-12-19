https://ria.ru/20221219/kitay-1839661933.html
В Китае на Центральном совещании намечен экономический план на 2023 год
В Китае на Центральном совещании намечен экономический план на 2023 год - РИА Новости, 19.12.2022
В Китае на Центральном совещании намечен экономический план на 2023 год
С 15 по 16 декабря в Пекине прошло Центральное совещание по экономической работе, в ходе которого китайское руководство наметило приоритетные направления в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:44
2022-12-19T10:44
2022-12-19T10:44
россия-китай: главное
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". С 15 по 16 декабря в Пекине прошло Центральное совещание по экономической работе, в ходе которого китайское руководство наметило приоритетные направления в экономической работе на 2023 год.Выступая с важной речью на совещании, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подвел итоги экономической работы в стране за 2022 год, проанализировал текущую экономическую ситуацию и дал установки по экономической работе на следующий год.На заседании было отмечено, что в следующем году ожидается общее оживление и улучшение экономических показателей страны, для успешной экономической работы необходима твердая уверенность.На встрече прозвучало требование сделать экономическую стабильность главным приоритетом и продолжать добиваться устойчивого прогресса при обеспечении стабильности экономики в следующем году.Как было заявлено на заседании, реализация активной налогово-бюджетной и взвешенной кредитно-денежной политики будет продолжена в следующем году.Одновременно с этим будут предприняты действия по усилению макроконтроля и координации различных политических мер, чтобы формировать синергию для высококачественного развития, добавили участники встречи.
https://ria.ru/20221216/kitay-1839240346.html
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РИА Новости
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си цзиньпин, китай
Россия-Китай: Главное, Си Цзиньпин, Китай
МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. С 15 по 16 декабря в Пекине прошло Центральное совещание по экономической работе, в ходе которого китайское руководство наметило приоритетные направления в экономической работе на 2023 год.
Выступая с важной речью на совещании, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин
подвел итоги экономической работы в стране за 2022 год, проанализировал текущую экономическую ситуацию и дал установки по экономической работе на следующий год.
На заседании было отмечено, что в следующем году ожидается общее оживление и улучшение экономических показателей страны, для успешной экономической работы необходима твердая уверенность.
На встрече прозвучало требование сделать экономическую стабильность главным приоритетом и продолжать добиваться устойчивого прогресса при обеспечении стабильности экономики в следующем году.
Как было заявлено на заседании, реализация активной налогово-бюджетной и взвешенной кредитно-денежной политики будет продолжена в следующем году.
Одновременно с этим будут предприняты действия по усилению макроконтроля и координации различных политических мер, чтобы формировать синергию для высококачественного развития, добавили участники встречи.