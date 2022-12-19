https://ria.ru/20221219/kino-1839821225.html

Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии

Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии - РИА Новости, 20.12.2022

Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии

Приключенческий детектив "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина о съезде коммунистической партии Китая в Подмосковье в 1928 году снимут представители России и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-19T20:01

2022-12-19T20:01

2022-12-20T10:37

культура

новости культуры

китай

россия

московская область (подмосковье)

кино и сериалы

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Приключенческий детектив "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина о съезде коммунистической партии Китая в Подмосковье в 1928 году снимут представители России и КНР, сообщили организаторы проекта. "Сегодня важно раздвигать резко сузившиеся горизонты, и наш фильм нам кажется очень актуальным. Это общие темы для двух стран, жанр – приключенческий детектив – популярен как в России, так и в Китае", – сообщил представитель компании "Нота Бене" на питчинге новых национальных фильмов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам представителей, бюджет производства составляет 215 миллионов рублей. Пятнадцать минут фильма будет отдано на аутсорсинг, и их снимут в Китае. "Мы были в Китае, отобрали большое количество для съемочных локаций. Очень хорошо настроены к нам друзья-китайцы для того, чтобы фильм этот запустился и вышел в производство", – добавили организаторы.

https://ria.ru/20221216/kino-1838636272.html

китай

россия

московская область (подмосковье)

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, китай, россия, московская область (подмосковье), кино и сериалы