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Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии - РИА Новости, 20.12.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221219/kino-1839821225.html
Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии
Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии - РИА Новости, 20.12.2022
Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии
Приключенческий детектив "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина о съезде коммунистической партии Китая в Подмосковье в 1928 году снимут представители России и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-19T20:01
2022-12-20T10:37
культура
новости культуры
китай
россия
московская область (подмосковье)
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Приключенческий детектив "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина о съезде коммунистической партии Китая в Подмосковье в 1928 году снимут представители России и КНР, сообщили организаторы проекта. "Сегодня важно раздвигать резко сузившиеся горизонты, и наш фильм нам кажется очень актуальным. Это общие темы для двух стран, жанр – приключенческий детектив – популярен как в России, так и в Китае", – сообщил представитель компании "Нота Бене" на питчинге новых национальных фильмов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам представителей, бюджет производства составляет 215 миллионов рублей. Пятнадцать минут фильма будет отдано на аутсорсинг, и их снимут в Китае. "Мы были в Китае, отобрали большое количество для съемочных локаций. Очень хорошо настроены к нам друзья-китайцы для того, чтобы фильм этот запустился и вышел в производство", – добавили организаторы.
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китай
россия
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Елена Громова
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новости культуры, китай, россия, московская область (подмосковье), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Китай, Россия, Московская область (Подмосковье), Кино и сериалы
20:01 19.12.2022 (обновлено: 10:37 20.12.2022)
 
Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии

Россия и Китай снимут совместный детектив "Красный шелк" о съезде компартии в 1928 году

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Приключенческий детектив "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина о съезде коммунистической партии Китая в Подмосковье в 1928 году снимут представители России и КНР, сообщили организаторы проекта.
"Сегодня важно раздвигать резко сузившиеся горизонты, и наш фильм нам кажется очень актуальным. Это общие темы для двух стран, жанр – приключенческий детектив – популярен как в России, так и в Китае", – сообщил представитель компании "Нота Бене" на питчинге новых национальных фильмов в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По словам представителей, бюджет производства составляет 215 миллионов рублей. Пятнадцать минут фильма будет отдано на аутсорсинг, и их снимут в Китае.
"Мы были в Китае, отобрали большое количество для съемочных локаций. Очень хорошо настроены к нам друзья-китайцы для того, чтобы фильм этот запустился и вышел в производство", – добавили организаторы.
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