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Фонд кино будет искать талантливых сценаристов и платить им стипендию - РИА Новости, 19.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221219/kino-1839719566.html
Фонд кино будет искать талантливых сценаристов и платить им стипендию
Фонд кино будет искать талантливых сценаристов и платить им стипендию - РИА Новости, 19.12.2022
Фонд кино будет искать талантливых сценаристов и платить им стипендию
Фонд кино запустил стипендиальную программу "Автор" для сценаристов, успешные соискатели смогут получать 150 тысяч рублей в месяц, сообщил исполнительный... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:05
2022-12-19T14:05
культура
владимир толстой
ольга любимова
россия
фонд кино
кино и сериалы
кино
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Фонд кино запустил стипендиальную программу "Автор" для сценаристов, успешные соискатели смогут получать 150 тысяч рублей в месяц, сообщил исполнительный директор фонда Федор Соснов. "Стать участником программы может любой человек, который выпустился в последние десять лет и получил образование в области кинодраматургии. Сбор заявок до 15 февраля 2023 года. Заявка должна содержать краткую аннотацию, синопсис, пример завершенной сцены, содержащей диалоги персонажей. Исходя из этого, будут отобраны стипендиаты, которые примут участие в программе. Сегодня запускается только первый период отбора. Отбор будет проводиться с последовательным расширением программы — с точки зрения образования участников, географии, типа контента", — сказал он. Соснов добавил, что статус стипендиата программы будет предполагать оплату в размере 150 тысяч рублей в месяц в течение одного календарного года. Порядок реализации программы доступен на сайте Фонда кино. По его словам, в будущем программа, возможно, включит создание сценариев для сериалов, на сегодняшний день ограничений по жанрам нет. "Мы будем рады абсолютно любой талантливой заявке", — сказал он. "Стипендиат получит право оплаты образования в области кинодраматургии в образовательном учреждении по своему выбору. Это образование будет оплачено в рамках программы", — сказал Соснов. И подчеркнул, что речь идет обо всех образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. Что касается финансовой составляющей, Соснов рассказал, что пока объем средств и количество стипендиатов не ограничены — эти цифры будут определяться исходя из текущего потока. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что новых специалистов в сфере драматургии не хватает, а потому "назрела необходимость помимо общих слов и рассуждений переходить к каким-то конкретным решениям и действиям со стороны, в том числе и государства". "Мы ищем талантливых людей, которые получили бы возможность творить в комфортных условиях, вместе с большой командой редакторов", — сказала она в ходе презентации. По словам советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого, "хорошее российское национальное кино становится конкурентоспособным, но этих фильмов катастрофически недостаточно". "Есть несколько сценаристов, которые заслужили своими работами право называться лучшими. Они нарасхват, они заняты, и их просто очень мало. Поэтому, программа "Автор" — это попытка сделать системной работу по поиску и подготовке людей, способных писать качественные сценарии для национального кино", — добавил он.
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владимир толстой, ольга любимова, россия, фонд кино, кино и сериалы, кино
Культура, Владимир Толстой, Ольга Любимова, Россия, Фонд кино, Кино и сериалы, Кино
14:05 19.12.2022
 
Фонд кино будет искать талантливых сценаристов и платить им стипендию

Фонд кино учредил программу стипендий для сценаристов с выплатами в 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Фонд кино запустил стипендиальную программу "Автор" для сценаристов, успешные соискатели смогут получать 150 тысяч рублей в месяц, сообщил исполнительный директор фонда Федор Соснов.
"Стать участником программы может любой человек, который выпустился в последние десять лет и получил образование в области кинодраматургии. Сбор заявок до 15 февраля 2023 года. Заявка должна содержать краткую аннотацию, синопсис, пример завершенной сцены, содержащей диалоги персонажей. Исходя из этого, будут отобраны стипендиаты, которые примут участие в программе. Сегодня запускается только первый период отбора. Отбор будет проводиться с последовательным расширением программы — с точки зрения образования участников, географии, типа контента", — сказал он.
Соснов добавил, что статус стипендиата программы будет предполагать оплату в размере 150 тысяч рублей в месяц в течение одного календарного года. Порядок реализации программы доступен на сайте Фонда кино.
По его словам, в будущем программа, возможно, включит создание сценариев для сериалов, на сегодняшний день ограничений по жанрам нет. "Мы будем рады абсолютно любой талантливой заявке", — сказал он.
"Стипендиат получит право оплаты образования в области кинодраматургии в образовательном учреждении по своему выбору. Это образование будет оплачено в рамках программы", — сказал Соснов. И подчеркнул, что речь идет обо всех образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.
Что касается финансовой составляющей, Соснов рассказал, что пока объем средств и количество стипендиатов не ограничены — эти цифры будут определяться исходя из текущего потока.
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Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что новых специалистов в сфере драматургии не хватает, а потому "назрела необходимость помимо общих слов и рассуждений переходить к каким-то конкретным решениям и действиям со стороны, в том числе и государства".
"Мы ищем талантливых людей, которые получили бы возможность творить в комфортных условиях, вместе с большой командой редакторов", — сказала она в ходе презентации.
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По словам советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого, "хорошее российское национальное кино становится конкурентоспособным, но этих фильмов катастрофически недостаточно".
"Есть несколько сценаристов, которые заслужили своими работами право называться лучшими. Они нарасхват, они заняты, и их просто очень мало. Поэтому, программа "Автор" — это попытка сделать системной работу по поиску и подготовке людей, способных писать качественные сценарии для национального кино", — добавил он.
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