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Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 19.12.2022
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Российские артиллерия и авиация поразили несколько пунктов временной дислокации украинских военных, в том числе один в Херсоне, заявили в понедельник в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:30
2022-12-19T13:30
2022-12-19T13:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили несколько пунктов временной дислокации украинских военных, в том числе один в Херсоне, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что пораженные пункты находятся в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, Херсон и Велетенское в Херсонской области.Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.
https://ria.ru/20221219/bpla-1839699412.html
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13:30 19.12.2022 (обновлено: 13:35 19.12.2022)
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Российские войска поразили пункт временной дислокации украинских подразделений в Херсоне