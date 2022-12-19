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Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 19.12.2022
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
Российские артиллерия и авиация поразили несколько пунктов временной дислокации украинских военных, в том числе один в Херсоне, заявили в понедельник в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:30
2022-12-19T13:35
специальная военная операция на украине
херсон
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили несколько пунктов временной дислокации украинских военных, в том числе один в Херсоне, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что пораженные пункты находятся в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, Херсон и Велетенское в Херсонской области.Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.
https://ria.ru/20221219/bpla-1839699412.html
херсон
россия
украина
херсонская область
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херсон, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
13:30 19.12.2022 (обновлено: 13:35 19.12.2022)
 
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне

Российские войска поразили пункт временной дислокации украинских подразделений в Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили несколько пунктов временной дислокации украинских военных, в том числе один в Херсоне, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что пораженные пункты находятся в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, Херсон и Велетенское в Херсонской области.
Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:33Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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