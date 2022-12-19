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Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне

Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 19.12.2022

Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне

Российские артиллерия и авиация поразили несколько пунктов временной дислокации украинских военных, в том числе один в Херсоне, заявили в понедельник в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:30

2022-12-19T13:30

2022-12-19T13:35

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация поразили несколько пунктов временной дислокации украинских военных, в том числе один в Херсоне, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций "Юг" ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что пораженные пункты находятся в районах населенных пунктов Константинополь в ДНР, Херсон и Велетенское в Херсонской области.Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.

https://ria.ru/20221219/bpla-1839699412.html

херсон

россия

украина

херсонская область

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