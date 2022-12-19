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Более трех тысяч северян получили карту жителя Мурманской области - РИА Новости, 19.12.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221219/karta-1839723176.html
Более трех тысяч северян получили карту жителя Мурманской области
Более трех тысяч северян получили карту жителя Мурманской области - РИА Новости, 19.12.2022
Более трех тысяч северян получили карту жителя Мурманской области
Карту жителя Мурманской области, которая выполняет много функций, в том числе позволяет расплачиваться в транспорте, получать скидки и кешбэк в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:04
2022-12-19T14:04
мурманская область
втб
совкомбанк
альфа-банк
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МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости. Карту жителя Мурманской области, которая выполняет много функций, в том числе позволяет расплачиваться в транспорте, получать скидки и кешбэк в компаниях-партнерах и проходить в учебные заведения, получили уже более 3 тысяч жителей региона, сообщила на оперативном совещании вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова. "С 17 октября в Мурманской области было выдано более 3 тысяч ЕКЖ. Карта выпускается в виде банковского и небанковского инструмента. Разница лишь в том, что к небанковской карте не подключены финансовые сервисы. Подчеркну, все банковские карты выпускаются на базе платежной системы "Мир" – это позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на карту жителя", - рассказала Никипелова. Кроме этого, начиная с 1 декабря 2022 года, единый социальный проездной билет выпускается в виде небанковской карты жителя. Тестирование небанковской карты активно продолжается на базе Мурманского колледжа искусств. Его студентам подключен транспортный сервис ЕКЖ в виде льготного электронного кошелька или проездного билета обучающегося, а также сервис контроля и учета доступа, который нужен для прохода в учебное заведение и в общежитие колледжа. Школьники и студенты, оформившие себе карту жителя, при оплате разового проезда в общественном транспорте уже получают скидку 50% на городское сообщение и 60% – на пригородное сообщение. Еще одна категория, для которой предусмотрены дополнительные скидки и акций от партнеров проекта, – это волонтеры. В предстоящем году министерством цифрового развития региона запланирована интеграция модуля ЕКЖ с проектом "Молодая Арктика" для объединения программы лояльности двух ресурсов. Для торговых сетей также планируется разработать сервис, позволяющий идентифицировать волонтеров по QR-коду. Получить банковскую карту с бесплатным обслуживанием сейчас можно в ВТБ и Совкомбанке, в стадии подключения к проекту находятся Альфа-банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Александра Никипелова подчеркнула, что со всеми новыми партнерами ведется работа по техническому тестированию. "Присоединиться к проекту в качестве партнера может любой предприниматель или организация… Отмечу, что наши партнеры самостоятельно определяют параметры программ лояльности, а участие в программе – бесплатное", – сообщила Никипелова. В настоящий момент, с учетом акций от банков партнеров и платежной системы "МИР", держатели ЕКЖ могут получать скидки и бонусы более чем в 230 организациях – от сетевых магазинов до онлайн-платформ.
https://ria.ru/20221206/zato-1836726200.html
https://ria.ru/20221207/murmansk-1837027430.html
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втб, совкомбанк, альфа-банк
Мурманская область, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк
14:04 19.12.2022
 
Более трех тысяч северян получили карту жителя Мурманской области

Более трех тысяч северян получили карту жителя Мурманской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости. Карту жителя Мурманской области, которая выполняет много функций, в том числе позволяет расплачиваться в транспорте, получать скидки и кешбэк в компаниях-партнерах и проходить в учебные заведения, получили уже более 3 тысяч жителей региона, сообщила на оперативном совещании вице-губернатор – министр цифрового развития Александра Никипелова.
"С 17 октября в Мурманской области было выдано более 3 тысяч ЕКЖ. Карта выпускается в виде банковского и небанковского инструмента. Разница лишь в том, что к небанковской карте не подключены финансовые сервисы. Подчеркну, все банковские карты выпускаются на базе платежной системы "Мир" – это позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на карту жителя", - рассказала Никипелова.
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Кроме этого, начиная с 1 декабря 2022 года, единый социальный проездной билет выпускается в виде небанковской карты жителя. Тестирование небанковской карты активно продолжается на базе Мурманского колледжа искусств. Его студентам подключен транспортный сервис ЕКЖ в виде льготного электронного кошелька или проездного билета обучающегося, а также сервис контроля и учета доступа, который нужен для прохода в учебное заведение и в общежитие колледжа.
"При поддержке министерства образования и науки Мурманской области ведется работа по организации выдачи таких карт во всех учебных заведениях региона. В ближайшее время планируется выдача ЕКЖ учащимся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманской школы интерната №3 и Мончегорской коррекционной школы", – отметила вице-губернатор.
Школьники и студенты, оформившие себе карту жителя, при оплате разового проезда в общественном транспорте уже получают скидку 50% на городское сообщение и 60% – на пригородное сообщение.
Еще одна категория, для которой предусмотрены дополнительные скидки и акций от партнеров проекта, – это волонтеры. В предстоящем году министерством цифрового развития региона запланирована интеграция модуля ЕКЖ с проектом "Молодая Арктика" для объединения программы лояльности двух ресурсов. Для торговых сетей также планируется разработать сервис, позволяющий идентифицировать волонтеров по QR-коду.
Получить банковскую карту с бесплатным обслуживанием сейчас можно в ВТБ и Совкомбанке, в стадии подключения к проекту находятся Альфа-банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Александра Никипелова подчеркнула, что со всеми новыми партнерами ведется работа по техническому тестированию.
"Присоединиться к проекту в качестве партнера может любой предприниматель или организация… Отмечу, что наши партнеры самостоятельно определяют параметры программ лояльности, а участие в программе – бесплатное", – сообщила Никипелова.
В настоящий момент, с учетом акций от банков партнеров и платежной системы "МИР", держатели ЕКЖ могут получать скидки и бонусы более чем в 230 организациях – от сетевых магазинов до онлайн-платформ.
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Мурманская областьВТБСовкомбанкАльфа-банк
 
 
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