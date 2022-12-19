https://ria.ru/20221219/investitsii-1839662121.html

Инвестиции ФосАгро в 2022 году выросли на треть и составили 64 млрд рублей

Инвестиции ФосАгро в 2022 году выросли на треть и составили 64 млрд рублей - РИА Новости, 19.12.2022

Инвестиции ФосАгро в 2022 году выросли на треть и составили 64 млрд рублей

Инвестиции в развитие группы "ФосАгро" в 2022 году составили 64 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на треть, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:37

2022-12-19T10:37

2022-12-19T10:37

россия

фосагро

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Инвестиции в развитие группы "ФосАгро" в 2022 году составили 64 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на треть, сообщает пресс-служба компании.С 2012 года общий объем инвестиций в развитие производств компании "ФосАгро" составил более 400 миллиардов рублей, в том числе более 150 миллиардов за последние три года.В ходе рабочего визита в Вологодскую область ФосАгро посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Гендиректор АО "Апатит" (группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг рассказал министру о реализации в Череповце масштабной программы развития."Разработанные Минэкономразвития механизмы поддержки капиталовложений позволяют ФосАгро последовательно выполнять амбициозные задачи в рамках долгосрочной программы развития. В результате мы продолжаем увеличивать объёмы производства высокотехнологичной продукции, ожидая почти 5%-ного роста её выпуска по итогам года. Столь высокие производственные результаты позволили компании в уходящем году более чем удвоить объёмы поддержки социальных и благотворительных проектов, резко нарастив налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Рекордная по объёмам инвестпрограмма-2022 на будущий год также будет расширена за счёт проектов развития рудно-сырьевой базы в Кировске и мощностей по производству высокотехнологичной продукции в Волхове, Череповце и Балакове", - заявил Гильгенберг.По сравнению с 2012 годом вдвое увеличено производство минеральных удобрений, создало более 650 рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет Вологодской области составили в 2021 году 9 миллиардов рублей. Ожидается, что по итогам 2022 года они вырастут более чем в 1,5 раза.Ключевым инвестиционным объектом Стратегии развития ФосАгро до 2025 года является строительство нового завода-миллионника в Волхове, который должен выйти на проектную мощность уже в 2023 году. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений в отношении этого проекта было подписано было подписано Минэкономразвития, руководством Ленобласти и компанией "ФосАгро" в декабре 2020 года.Как отметил Решетников, опыт компании "ФосАгро" показывает, что механизмы стимулирования инвестиционной активности реально работают: вводятся новые мощности, растет оборот, инвестиции, в конечном итоге появляются новые рабочие места и материальный достаток для людей.По его словам, ФосАгро является надежным, системным игроком в российской промышленности, в секторе минеральных удобрений. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности страны, в конечном итоге рекордные урожаи последних лет – это в том числе результат применения минеральных удобрений.

https://ria.ru/20221202/fosagro-1835787106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фосагро