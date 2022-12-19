https://ria.ru/20221219/infrastruktura-1839648424.html

Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве - РИА Новости, 19.12.2022

Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:52

2022-12-19T09:52

2022-12-19T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

киев

виталий кличко

дтэк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. В областной военной администрации заявили, что повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе. В энергетической компании ДТЭК предупредили, что в понедельник в Киеве введены экстренные отключения света. "В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, киев, виталий кличко, дтэк, вооруженные силы рф