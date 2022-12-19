https://ria.ru/20221219/infrastruktura-1839648424.html
Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве
Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве - РИА Новости, 19.12.2022
Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:52
2022-12-19T09:52
2022-12-19T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. В областной военной администрации заявили, что повреждены объекты критической инфраструктуры в регионе. В энергетической компании ДТЭК предупредили, что в понедельник в Киеве введены экстренные отключения света. "В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
09:52 19.12.2022 (обновлено: 10:10 19.12.2022)
Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Киева Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов