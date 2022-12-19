https://ria.ru/20221219/gosizmena-1839661536.html

Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену

Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 19.12.2022

Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену

В Крыму вынесли приговор гражданину России Евгению Петрушину, которого признали виновным в государственной измене, сообщила ФСБ. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:35

2022-12-19T10:35

2022-12-19T12:37

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

происшествия

республика крым

черноморский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839680583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91109d682830fcadf630332fd3764a66.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Крыму вынесли приговор гражданину России Евгению Петрушину, которого признали виновным в государственной измене, сообщила ФСБ.Приговор уже вступил в силу.Как выяснило следствие, Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о Черноморском флоте.ФСБ распространила пресс-релиз в День российской военной контрразведки.

https://ria.ru/20221110/arest-1830504572.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и суд в Севастополе за передачу украинской разведке данных о ЧФ ФСБ показала, как задерживали и судили в Севастополе россиянина, получившего 12 лет за передачу украинской разведке данных о Черноморском флоте 2022-12-19T10:35 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия, республика крым, черноморский флот вмф россии