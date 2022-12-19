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Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 19.12.2022
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Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену
Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 19.12.2022
Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену
В Крыму вынесли приговор гражданину России Евгению Петрушину, которого признали виновным в государственной измене, сообщила ФСБ. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:35
2022-12-19T12:37
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
происшествия
республика крым
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Крыму вынесли приговор гражданину России Евгению Петрушину, которого признали виновным в государственной измене, сообщила ФСБ.Приговор уже вступил в силу.Как выяснило следствие, Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о Черноморском флоте.ФСБ распространила пресс-релиз в День российской военной контрразведки.
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россия
республика крым
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Задержание и суд в Севастополе за передачу украинской разведке данных о ЧФ
ФСБ показала, как задерживали и судили в Севастополе россиянина, получившего 12 лет за передачу украинской разведке данных о Черноморском флоте
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия, республика крым, черноморский флот вмф россии
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Происшествия, Республика Крым, Черноморский флот ВМФ России
10:35 19.12.2022 (обновлено: 12:37 19.12.2022)
 
Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену

ФСБ: в Севастополе суд дал 12 лет колонии россиянину за шпионаж в пользу Украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Крыму вынесли приговор гражданину России Евгению Петрушину, которого признали виновным в государственной измене, сообщила ФСБ.
"Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима, штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год [после освобождения]", — говорится в релизе.
Приговор уже вступил в силу.
Как выяснило следствие, Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о Черноморском флоте.
ФСБ распространила пресс-релиз в День российской военной контрразведки.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныПроисшествияРеспублика КрымЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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