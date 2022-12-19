https://ria.ru/20221219/gosizmena-1839661536.html
Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену
Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 19.12.2022
Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену
В Крыму вынесли приговор гражданину России Евгению Петрушину, которого признали виновным в государственной измене, сообщила ФСБ. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:35
2022-12-19T10:35
2022-12-19T12:37
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
происшествия
республика крым
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Крыму вынесли приговор гражданину России Евгению Петрушину, которого признали виновным в государственной измене, сообщила ФСБ.Приговор уже вступил в силу.Как выяснило следствие, Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о Черноморском флоте.ФСБ распространила пресс-релиз в День российской военной контрразведки.
https://ria.ru/20221110/arest-1830504572.html
россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание и суд в Севастополе за передачу украинской разведке данных о ЧФ
ФСБ показала, как задерживали и судили в Севастополе россиянина, получившего 12 лет за передачу украинской разведке данных о Черноморском флоте
2022-12-19T10:35
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия, республика крым, черноморский флот вмф россии
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Происшествия, Республика Крым, Черноморский флот ВМФ России
10:35 19.12.2022 (обновлено: 12:37 19.12.2022)
Украинского агента в Крыму осудили на 12 лет колонии за госизмену
ФСБ: в Севастополе суд дал 12 лет колонии россиянину за шпионаж в пользу Украины