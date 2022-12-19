https://ria.ru/20221219/golikova-1839772384.html
Участники "Движения первых" будут строить страну, заявила Голикова
Участники "Движения первых" будут строить страну, заявила Голикова - РИА Новости, 19.12.2022
Участники "Движения первых" будут строить страну, заявила Голикова
Участники нового молодежного объединения "Движение первых" будут строить страну, уверена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:27
2022-12-19T16:27
2022-12-19T16:27
общество
татьяна голикова
россия
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Участники нового молодежного объединения "Движение первых" будут строить страну, уверена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ранее делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи переутвердили название "Движение первых". "Я думаю, у ребят замечательное будущее, на самом деле. Только одно то, что они объединились в это движение и проявили свой характер, это уже очень важно, это значит, что у них есть цель, а это главное, они будут строить страну, и самые главные их ценности - это жизнь и достоинство, если посмотреть их декларацию ", - сказала Голикова журналистам. Обращаясь к участникам съезда движения, Голикова отметила, что на нем присутствуют 1,5 тысячи делегатов, 2 тысячи гостей из 89 регионов страны. Самым главным вице-премьер назвала тот факт, что участники движения представляют почти четверть населения России. Она назвала главной целью воспитание достойного, активного, успешного члена общества, человека, который болеет за страну и вкладывает душу и сердце в ее развитие. Голикова также поздравила ребят, их семьи и близких от себя и правительства РФ с наступающим Новым годом, пожелала здоровья, счастья и реализации задуманного.
https://ria.ru/20221219/molodezh-1839761902.html
https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839613916.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых"
Участники "Движения первых" будут строить страну, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова уверена, что участники "Движения первых" будут строить страну
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Участники нового молодежного объединения "Движение первых" будут строить страну, уверена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи переутвердили название "Движение первых"
.
"Я думаю, у ребят замечательное будущее, на самом деле. Только одно то, что они объединились в это движение и проявили свой характер, это уже очень важно, это значит, что у них есть цель, а это главное, они будут строить страну, и самые главные их ценности - это жизнь и достоинство, если посмотреть их декларацию ", - сказала Голикова журналистам.
Обращаясь к участникам съезда движения, Голикова отметила, что на нем присутствуют 1,5 тысячи делегатов, 2 тысячи гостей из 89 регионов страны. Самым главным вице-премьер назвала тот факт, что участники движения представляют почти четверть населения России.
Она назвала главной целью воспитание достойного, активного, успешного члена общества, человека, который болеет за страну и вкладывает душу и сердце в ее развитие.
Голикова также поздравила ребят, их семьи и близких от себя и правительства РФ с наступающим Новым годом, пожелала здоровья, счастья и реализации задуманного.