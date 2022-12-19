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Белоруссия и РФ на форуме СГ согласуют общие подходы к исторической памяти

Белоруссия и РФ на форуме СГ согласуют общие подходы к исторической памяти - РИА Новости, 19.12.2022

Белоруссия и РФ на форуме СГ согласуют общие подходы к исторической памяти

". Беларусь и Россия последовательно выступают против фальсификации истории, попыток реабилитации нацистских преступников, заявил первый заместитель... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:03

2022-12-19T11:03

2022-12-19T11:03

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МОСКВА, 19 дек - Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память". Беларусь и Россия последовательно выступают против фальсификации истории, попыток реабилитации нацистских преступников, заявил первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси академик Сергей Чижик на белорусско-российском экспертно-медийном форуме "Единение народов Беларуси и России: от общего прошлого к общему будущему".Российско-белорусский форум "Единение народов Беларуси и России" организован Институтом истории НАН Беларуси, Институтом российской истории РАН и фондом "Историческая память" при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Как констатировал академик Чижик, форум проходит в непростое и даже трагическое время. "Происходят колоссальные тектонические сдвиги в области международных отношений, - сказал он. - Перекраивается карта Европы и мира. Необычайно остро встал вопрос о друзьях и союзниках в бурном мире".Тем ни менее, именно в 2022 г. сотрудничество историков Беларуси и России резко интенсифицировалось. Принимавшие участие в форуме эксперты рассказали о множестве реализованных в уходящем году российско-белорусских крупных проектов в области исторической памяти, включающих крупные международные конференции, просветительские, образовательные и издательские проекты.Наиболее масштабным мероприятием стала прошедшая в Минске международная межпарламентская конференция "Великая Победа, добытая единством", сообщила зампредседателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич. Депутат отметила, что межпарламентская конференция продемонстрировала общие подходы Беларуси и России к вопросам сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войны и геноциде, осуществлявшемся нацистами и их пособниками.О еще одном масштабном белорусско-российском проекте по данной тематике рассказали зампред комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранам Елена Цунаева и директор Института российской истории РАН Юрий Петров. В рамках проекта "Без срока давности" российские и белорусские историки выпустили шеститомный сборник документов о преступлениях нацистов на оккупированной территории БССР.Еще один масштабный исторический проект запущен Постоянным комитетом Союзного государства, в 2022 г. начавшим выпускать "Библиотеку Союзного государства". Первым изданием, презентованным осенью уходящего года в рамках этой издательской серии, стало издание о героизме белорусских полков Русской армии в Отечественной войне 1812 года, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.В своей совместной деятельности белорусские и российские истории обращают внимание не только на события совместной истории ХХ века, подчеркнул представитель Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Так, к 250-летию объединения народов Белоруссии и России в Полоцке прошла международная конференция, посвященная разделам Речи Посполитой в исторической памяти народов двух стран.Участники форума рассказали и о других совместных проектах, реализуемых историками Беларуси и России, в число которых входит выпуск совместных научных журналов, совместных магистерские программы в ВУЗах, участие российских историков в проводимых белорусской стороной диалоговых площадках.Поскольку сотрудничество историков Беларуси и России резко интенсифицировалось в 2022 году, на повестке дня стоит необходимость формирования постоянных инструментов согласования позиций историков двух стран, заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков. "Для выработки согласованной позиции по ключевым сюжетам белорусско-российской истории, расширения образовательной и научно-популярной деятельности под эгидой Союзного государства планируется создать ежегодную координационную площадку – форум "Беларусь и Россия: общая история, общая судьба". Проведение этого форума в 2023 г. уже заложено в бюджет Союзного государства, его государственными заказчиками с белорусской стороны станет Национальная академия наук Беларуси, а с российской – Министерство просвещения России."Сегодня мы с вами вырабатываем своеобразную "дорожную карту" развития белорусско-российского сотрудничества в области исторической памяти, - обратился к участникам форума Александр Дюков, отметив, что проведение Форума Союзного государства "Беларусь и Россия: общая история, общая судьба" намечено на конец марта 2023 г. По его словам, в рамках форума планируется согласование деятельности в области сохранения исторической памяти академических, архивных и музейных учреждений Беларуси и России, ВУЗов и просветительских НПО. "Также в рамках форума планируется разработка новых совместных российско-белорусских проектов, - сообщил Александр Дюков. – Надеюсь, что по итогам будущего Форума российские историки и их белорусские коллеги смогут выйти на совместные научно-исследовательские и образовательные проект, такие, как например внедрение совместных пособий по истории в образовательный процесс. Просветительские онлайн-проекты и мероприятия, разработка трансграничиных российско-белорусских маршрутов памяти, мероприятия по сохранению памяти об уничтожаемых в соседних с Белоруссией и Россией странах монументов советских воинов – предложений уже достаточно много, и мы надеемся, что они получат поддержку".Директор фонда "Историческая память" сказал, что белорусско-российское сотрудничество в области исторической памяти осуществляется на взаимной основе. "Никто никому не навязывает, - отметил Александр Дюков. – В своем сотрудничестве белорусские и российские научные организации и НПО неизменно придерживаются принципов, которые я формулирую следующим образом: взаимность, инклюзивность, научность и системность. И это абсолютно правильный подход, благодаря которому мы сегодня и можем интенсифицировать наше сотрудничество и выработать общие белорусско-российские подходы к общей исторической памяти".С эти согласно и руководство Национальной академии наук Беларуси. "Данное мероприятие будет способствовать укреплению основ Союзного государства, защите национальной безопасности России и Беларуси, обеспечению мирного и демократического развития братских народов Союзного государства, сохранению и гармонизации исторической памяти Союзного государства", - заключил первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы