https://ria.ru/20221219/evro-1839751139.html
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей
Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:28
2022-12-19T15:28
2022-12-19T16:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.37 мск рос на 3,08 рубля, до 72,18 рубля (впервые с 11 мая). Доллар дорожает на 3,3 рубля, до 67,95 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
15:28 19.12.2022 (обновлено: 16:53 19.12.2022)
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей впервые с 11 мая