https://ria.ru/20221219/evro-1839751139.html

Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей

Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей - РИА Новости, 19.12.2022

Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей

Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:28

2022-12-19T15:28

2022-12-19T16:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.37 мск рос на 3,08 рубля, до 72,18 рубля (впервые с 11 мая). Доллар дорожает на 3,3 рубля, до 67,95 рубля.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

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московская биржа, экономика