Рейтинг@Mail.ru
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221219/evro-1839751139.html
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей
Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:28
2022-12-19T16:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839754687_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_556c0dfda123f2d7079834b2c6708129.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.37 мск рос на 3,08 рубля, до 72,18 рубля (впервые с 11 мая). Доллар дорожает на 3,3 рубля, до 67,95 рубля.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839754687_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9dd9aa409c6b7f1ead31db4394a4fe15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
15:28 19.12.2022 (обновлено: 16:53 19.12.2022)
 
Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей

Курс евро на Мосбирже поднялся до 72 рублей впервые с 11 мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. 19 декабря 2022
Электронное табло пункта обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. 19 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Электронное табло пункта обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. 19 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже уже поднялся выше 72 рублей – очередного максимума с мая, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.37 мск рос на 3,08 рубля, до 72,18 рубля (впервые с 11 мая). Доллар дорожает на 3,3 рубля, до 67,95 рубля.
Пресс-конференция после саммита Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 08:00
Шаг вперед, два шага назад: режим санкций ЕС дает течь
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала