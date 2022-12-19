https://ria.ru/20221219/evakuatsiya-1839686121.html
Главу Русского дома в ЦАР привезли в аэропорт для эвакуации в Россию
Главу Русского дома в ЦАР привезли в аэропорт для эвакуации в Россию - РИА Новости, 19.12.2022
Главу Русского дома в ЦАР привезли в аэропорт для эвакуации в Россию
Пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого привезли в аэропорт Банги для эвакуации в РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:52
2022-12-19T11:52
2022-12-19T12:19
в мире
покушение на главу русского дома в цар
цар
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БАНГИ, 19 дек – РИА Новости. Пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого привезли в аэропорт Банги для эвакуации в РФ, передает корреспондент РИА Новости.По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что россиянину ранее поступали угрозы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил агентству, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20221218/tsar-1839491461.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Скорая помощь доставляет главу Русского дома в аэропорт Банги
Скорая помощь доставляет главу Русского дома в аэропорт Банги
2022-12-19T11:52
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, покушение на главу русского дома в цар, цар
В мире, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, ЦАР
11:52 19.12.2022 (обновлено: 12:19 19.12.2022)
Главу Русского дома в ЦАР привезли в аэропорт для эвакуации в Россию
Главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого привезли в аэропорт Банги для эвакуации в Россию