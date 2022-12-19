https://ria.ru/20221219/evakuatsiya-1839686121.html

Главу Русского дома в ЦАР привезли в аэропорт для эвакуации в Россию

Главу Русского дома в ЦАР привезли в аэропорт для эвакуации в Россию - РИА Новости, 19.12.2022

Главу Русского дома в ЦАР привезли в аэропорт для эвакуации в Россию

Пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого привезли в аэропорт Банги для эвакуации в РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:52

2022-12-19T11:52

2022-12-19T12:19

в мире

покушение на главу русского дома в цар

цар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839694545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3610f85c2f4d2b40d6a0e3271953e334.png

БАНГИ, 19 дек – РИА Новости. Пострадавшего при покушении главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого привезли в аэропорт Банги для эвакуации в РФ, передает корреспондент РИА Новости.По данным посольства, состояние здоровья Сытого тяжелое, медики борются за его жизнь.Сытый был госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что россиянину ранее поступали угрозы. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил агентству, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20221218/tsar-1839491461.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Скорая помощь доставляет главу Русского дома в аэропорт Банги Скорая помощь доставляет главу Русского дома в аэропорт Банги 2022-12-19T11:52 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, покушение на главу русского дома в цар, цар