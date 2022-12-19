Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме
Экс-министр энергетики Украины Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической.
"Ситуация остается очень критической. После последнего удара повреждено очень много инфрастуктуры распределительных сетей: это и подстанции, это и высоковольтные сети. Энергосистема даже не могла принять тот объем генерации, который могут сегодня производить украинские электростанции, поэтому было отключено большое количество потребителей, и энергетики удержали энергосистему, как бы сказать, на грани", - заявил он в эфире телеканала "Киев".
Как отметил Плачков, большой проблемой остается оборудование, так как дизель-генераторы не могут быть альтернативой генерирующим мощностям энергосистемы, а трансформаторов, особенно высоковольтных, не хватает.
Ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины тяжелая, ночью было несколько попаданий по объектам инфраструктуры, в ряде регионов на востоке и в центре страны введены аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.