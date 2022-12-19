https://ria.ru/20221219/energosistema-1839711780.html

Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме

Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме - РИА Новости, 19.12.2022

Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:18

2022-12-19T13:18

2022-12-19T13:18

украина

укрэнерго

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

владимир зеленский

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической. Как отметил Плачков, большой проблемой остается оборудование, так как дизель-генераторы не могут быть альтернативой генерирующим мощностям энергосистемы, а трансформаторов, особенно высоковольтных, не хватает. Ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины тяжелая, ночью было несколько попаданий по объектам инфраструктуры, в ряде регионов на востоке и в центре страны введены аварийные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html

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украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский, в мире