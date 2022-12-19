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Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/energosistema-1839711780.html
Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме
Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме - РИА Новости, 19.12.2022
Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:18
2022-12-19T13:18
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
владимир зеленский
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической. Как отметил Плачков, большой проблемой остается оборудование, так как дизель-генераторы не могут быть альтернативой генерирующим мощностям энергосистемы, а трансформаторов, особенно высоковольтных, не хватает. Ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины тяжелая, ночью было несколько попаданий по объектам инфраструктуры, в ряде регионов на востоке и в центре страны введены аварийные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html
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украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский, в мире
Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, В мире, Специальная военная операция на Украине
13:18 19.12.2022
 
Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме

Экс-министр энергетики Украины Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической.
"Ситуация остается очень критической. После последнего удара повреждено очень много инфрастуктуры распределительных сетей: это и подстанции, это и высоковольтные сети. Энергосистема даже не могла принять тот объем генерации, который могут сегодня производить украинские электростанции, поэтому было отключено большое количество потребителей, и энергетики удержали энергосистему, как бы сказать, на грани", - заявил он в эфире телеканала "Киев".
Как отметил Плачков, большой проблемой остается оборудование, так как дизель-генераторы не могут быть альтернативой генерирующим мощностям энергосистемы, а трансформаторов, особенно высоковольтных, не хватает.
Ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины тяжелая, ночью было несколько попаданий по объектам инфраструктуры, в ряде регионов на востоке и в центре страны введены аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 18:32
FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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