https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839854270.html
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин
Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:14
2022-12-19T21:14
2022-12-19T21:14
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан", - сказал он.
https://ria.ru/20221219/putin-1839853398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика
Союзное государство, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Экономика
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин
Путин: Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию