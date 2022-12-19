https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839854270.html

Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин

Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022

Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин

Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T21:14

2022-12-19T21:14

2022-12-19T21:14

союзное государство

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

экономика

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан", - сказал он.

https://ria.ru/20221219/putin-1839853398.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика