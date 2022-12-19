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Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
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https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839854270.html
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2022
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин
Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T21:14
2022-12-19T21:14
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан", - сказал он.
https://ria.ru/20221219/putin-1839853398.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, экономика
Союзное государство, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Экономика
21:14 19.12.2022
 
Россия и Белоруссия углубляют экономическую интеграцию, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Россия и Белоруссия вместе строят Союзное государство, последовательно углубляют экономическую интеграцию, которая нацелена на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни граждан", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 21:09
Путин согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике
 
Союзное государствоВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияЭкономика
 
 
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