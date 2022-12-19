https://ria.ru/20221219/efimov-1839600311.html

Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратов новых площадей

Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратов новых площадей - РИА Новости, 19.12.2022

Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратов новых площадей

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" введут в эксплуатацию еще 150 тысяч квадратных метров недвижимости для размещения... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:12

2022-12-19T13:12

2022-12-19T13:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" введут в эксплуатацию еще 150 тысяч квадратных метров недвижимости для размещения высокотехнологичных производств, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что помещения трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке "Алабушево" в настоящий момент заняты практически полностью.Отмечается, что новые корпуса строятся с учетом пожеланий будущих арендаторов, среди которых предприятия высокотеха и другие инновационные производства. Для них будут предусмотрены помещения различного класса чистоты, учитывающие требования к вентиляции и прочим инженерным системам.Одновременно с возведением промышленных объектов на территории "Алабушево" будут строиться здания общественно-делового и социального назначения, говорится в сообщении правительства Москвы.

https://ria.ru/20220711/stazhirovka-1801660005.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва