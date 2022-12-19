https://ria.ru/20221219/efimov-1839600311.html
Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратов новых площадей
Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратов новых площадей - РИА Новости, 19.12.2022
Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратов новых площадей
На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" введут в эксплуатацию еще 150 тысяч квадратных метров недвижимости для размещения... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:12
2022-12-19T13:12
2022-12-19T13:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" введут в эксплуатацию еще 150 тысяч квадратных метров недвижимости для размещения высокотехнологичных производств, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что помещения трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке "Алабушево" в настоящий момент заняты практически полностью.Отмечается, что новые корпуса строятся с учетом пожеланий будущих арендаторов, среди которых предприятия высокотеха и другие инновационные производства. Для них будут предусмотрены помещения различного класса чистоты, учитывающие требования к вентиляции и прочим инженерным системам.Одновременно с возведением промышленных объектов на территории "Алабушево" будут строиться здания общественно-делового и социального назначения, говорится в сообщении правительства Москвы.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратов новых площадей
Ефимов: в "Технополисе Москва" построят 150 тысяч квадратных метров новых площадей
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" введут в эксплуатацию еще 150 тысяч квадратных метров недвижимости для размещения высокотехнологичных производств, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что помещения трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке "Алабушево" в настоящий момент заняты практически полностью.
"Для размещения новых высокотехнологичных предприятий до конца 2025 года будет построено еще два подобных объекта общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. Кроме того, закончены подготовительные работы по созданию технопарка – совместного проекта особой экономической зоны столицы и Capital Group. Он будет включать в себя еще около 110 тысяч квадратных метров промышленных площадей", – рассказал вице-мэр.
Отмечается, что новые корпуса строятся с учетом пожеланий будущих арендаторов, среди которых предприятия высокотеха и другие инновационные производства. Для них будут предусмотрены помещения различного класса чистоты, учитывающие требования к вентиляции и прочим инженерным системам.
Одновременно с возведением промышленных объектов на территории "Алабушево" будут строиться здания общественно-делового и социального назначения, говорится в сообщении правительства Москвы
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