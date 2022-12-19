https://ria.ru/20221219/efimov-1839319624.html
Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий
Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий - РИА Новости, 19.12.2022
Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий
Столичные власти назначили операторов комплексного развития участков двух бывших промзон и одной неэффективно используемой территории, сообщил заммэра по... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:12
2022-12-19T09:12
2022-12-19T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичные власти назначили операторов комплексного развития участков двух бывших промзон и одной неэффективно используемой территории, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, общая площадь реорганизуемых территорий составит 21 гектар, в реализацию проектов инвесторы вложат более 37 миллиардов рублей. На этих территориях будут создано порядка 4,2 тысячи новых рабочих мест, бюджетный эффект достигнет 1,4 миллиарда рублей в год.Сегодня указанные территории используются неэффективно: там находятся заброшенные производства, пустыри, а также склады, автосервисы и гаражи. Вместо них появится современное жильё, а также деловые, общественные, социальные и промышленные объекты общей площадью почти 350 тысяч квадратных метров.Ранее город уже назначил операторов комплексного развития 14 участков, среди которых "Зюзино", "Варшавское шоссе", "Северянин", "Кирпичные улицы", "Западная водонапорная станция", а также неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.
https://ria.ru/20221116/stazhirovka-1832050860.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий
Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичные власти назначили операторов комплексного развития участков двух бывших промзон и одной неэффективно используемой территории, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Московский фонд реновации и ОЭЗ "Технополис Москва" проведут редевелопмент участков бывших промзон "Грайвороново" и "Южный порт". В свою очередь, городское казенное предприятие "Комплексное развитие территории" займется преобразованием неэффективно используемого участка на Новоостаповской улице", - сказал вице-мэр.
По его словам, общая площадь реорганизуемых территорий составит 21 гектар, в реализацию проектов инвесторы вложат более 37 миллиардов рублей. На этих территориях будут создано порядка 4,2 тысячи новых рабочих мест, бюджетный эффект достигнет 1,4 миллиарда рублей в год.
Сегодня указанные территории используются неэффективно: там находятся заброшенные производства, пустыри, а также склады, автосервисы и гаражи. Вместо них появится современное жильё, а также деловые, общественные, социальные и промышленные объекты общей площадью почти 350 тысяч квадратных метров.
Ранее город уже назначил операторов комплексного развития 14 участков, среди которых "Зюзино", "Варшавское шоссе", "Северянин", "Кирпичные улицы", "Западная водонапорная станция", а также неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Москворечье-Сабурово
и Южнопортовый.