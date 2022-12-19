https://ria.ru/20221219/efimov-1839319624.html

Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий

Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий - РИА Новости, 19.12.2022

Ефимов: Москва назвала городских операторов развития трех территорий

Столичные власти назначили операторов комплексного развития участков двух бывших промзон и одной неэффективно используемой территории, сообщил заммэра по... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:12

2022-12-19T09:12

2022-12-19T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Столичные власти назначили операторов комплексного развития участков двух бывших промзон и одной неэффективно используемой территории, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, общая площадь реорганизуемых территорий составит 21 гектар, в реализацию проектов инвесторы вложат более 37 миллиардов рублей. На этих территориях будут создано порядка 4,2 тысячи новых рабочих мест, бюджетный эффект достигнет 1,4 миллиарда рублей в год.Сегодня указанные территории используются неэффективно: там находятся заброшенные производства, пустыри, а также склады, автосервисы и гаражи. Вместо них появится современное жильё, а также деловые, общественные, социальные и промышленные объекты общей площадью почти 350 тысяч квадратных метров.Ранее город уже назначил операторов комплексного развития 14 участков, среди которых "Зюзино", "Варшавское шоссе", "Северянин", "Кирпичные улицы", "Западная водонапорная станция", а также неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.

https://ria.ru/20221116/stazhirovka-1832050860.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы)