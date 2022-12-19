https://ria.ru/20221219/donetsk-1839775079.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:37

2022-12-19T16:37

2022-12-19T16:37

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

нато

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.16 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839774339.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, нато, донецкая народная республика, сцкк, происшествия