https://ria.ru/20221219/donetsk-1839744355.html

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска в 14.11 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:03

2022-12-19T15:03

2022-12-19T15:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

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нато

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.11 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в 14.15 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839726567.html

https://ria.ru/20221219/donetsk-1839680076.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато