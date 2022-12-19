Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.11 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.11 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 14.15 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.