https://ria.ru/20221219/donetsk-1839680076.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:39

2022-12-19T11:39

2022-12-19T11:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/pushilin-1839664808.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато