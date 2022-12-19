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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839680076.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:39
2022-12-19T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/pushilin-1839664808.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
11:39 19.12.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили. что ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
10:52Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, откуда обстреливали Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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