Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 10.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 10.49 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 10.45 мск украинские войска обстреляли Каштановое, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра. О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.