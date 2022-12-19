https://ria.ru/20221219/donetsk-1839670768.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов

Украинские войска в понедельник утром выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:08

2022-12-19T11:08

2022-12-19T11:08

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 10.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 10.49 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в 10.45 мск украинские войска обстреляли Каштановое, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра. О последствиях пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/donetsk-1839663417.html

https://ria.ru/20221219/donetsk-1839645259.html

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украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато