https://ria.ru/20221219/donetsk-1839663417.html

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибра 155 мм - представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:45

2022-12-19T10:45

2022-12-19T10:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838787920_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_accab071713daecbba638d3417ea3186.jpg

РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибра 155 мм - представительство ДНР в СЦКК

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк