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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839663417.html
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибра 155 мм - представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:45
2022-12-19T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибра 155 мм - представительство ДНР в СЦКК
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:45 19.12.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибра 155 мм - представительство ДНР в СЦКК
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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