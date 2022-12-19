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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибра 155 мм - представительство ДНР в СЦКК РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:45
2022-12-19T10:45
2022-12-19T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибра 155 мм - представительство ДНР в СЦКК
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда