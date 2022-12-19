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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839658772.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 09.54 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:23
2022-12-19T10:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
нато
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 09.54 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.54 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Кроме того, в 09.55 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839638425.html
https://ria.ru/20221219/novoselovka-1839629400.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина, НАТО
10:23 19.12.2022 (обновлено: 10:29 19.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 09.54 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.54 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
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Кроме того, в 09.55 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияУкраинаНАТО
 
 
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