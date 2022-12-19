https://ria.ru/20221219/donetsk-1839645259.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:28

2022-12-19T09:28

2022-12-19T09:46

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

нато

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Позже представительство добавило, что в 9.15 украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть ракет из РСЗО.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/novoselovka-1839629400.html

https://ria.ru/20221219/donetsk-1839638425.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, нато