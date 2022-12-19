https://ria.ru/20221219/donetsk-1839638425.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска в понедельник утром выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:38
2022-12-19T08:38
2022-12-19T08:58
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
нато
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:25 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:41 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/novoselovka-1839629400.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия, нато
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия, НАТО
08:38 19.12.2022 (обновлено: 08:58 19.12.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку восемь натовских снаряда