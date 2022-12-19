https://ria.ru/20221219/donetsk-1839638425.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска в понедельник утром выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:38

2022-12-19T08:38

2022-12-19T08:58

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

нато

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:25 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:41 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/novoselovka-1839629400.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия, нато