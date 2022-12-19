https://ria.ru/20221219/donetsk-1839625966.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 02.11 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T02:41

2022-12-19T02:41

2022-12-19T02:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

калининский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 02.11 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.11 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Согласно сообщениям представительства, в период с 20.50 по 01.47 обстрелам подверглись также Никитовский и Калининский районы Горловки, было выпущено более десяти снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839595438.html

донецк

донецкая народная республика

калининский район

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донецк, донецкая народная республика, калининский район, сцкк