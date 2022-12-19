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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839625966.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 02.11 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T02:41
2022-12-19T02:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 02.11 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.11 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Согласно сообщениям представительства, в период с 20.50 по 01.47 обстрелам подверглись также Никитовский и Калининский районы Горловки, было выпущено более десяти снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839595438.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, калининский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК
02:41 19.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 02.11 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.11 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Согласно сообщениям представительства, в период с 20.50 по 01.47 обстрелам подверглись также Никитовский и Калининский районы Горловки, было выпущено более десяти снарядов калибром 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКалининский районСЦКК
 
 
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