https://ria.ru/20221219/donetsk-1839625966.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 02.11 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T02:41
2022-12-19T02:41
2022-12-19T02:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска в 02.11 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.11 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Согласно сообщениям представительства, в период с 20.50 по 01.47 обстрелам подверглись также Никитовский и Калининский районы Горловки, было выпущено более десяти снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221218/bolnitsa-1839595438.html
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донецк, донецкая народная республика, калининский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров