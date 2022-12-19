https://ria.ru/20221219/donbass-1839760111.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 19.12.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:50
2022-12-19T15:50
2022-12-19T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221219/donetsk-1839744355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
15:50 19.12.2022 (обновлено: 15:52 19.12.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра