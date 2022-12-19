https://ria.ru/20221219/donbass-1839713576.html
Пушилин заявил об отсутствии в ДНР долгов перед пенсионерами
Пушилин заявил об отсутствии в ДНР долгов перед пенсионерами - РИА Новости, 19.12.2022
Пушилин заявил об отсутствии в ДНР долгов перед пенсионерами
Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания заявил об отсутствии в республике долгов перед пенсионерами. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:24
2022-12-19T13:24
2022-12-19T13:24
денис пушилин
донецкая народная республика
мариуполь
общество
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания заявил об отсутствии в республике долгов перед пенсионерами. "Заслушали доклад об исполнении бюджета по выплате пенсий и социальных пособий. Задолженность по выплате пенсий перед пенсионерами отсутствует", - написал он в своем телеграм-канале. Пушилин добавил, что во время совещания правительство также обсудило темпы выплат компенсации за утраченное или поврежденное жилье, они по-прежнему недостаточные. По словам врио главы ДНР, в основном отстает Мариуполь. Кроме того, правительство республики обсудило итоги работы по предоставлению компенсационных выплат на приобретение бытового угля. За ними обратились 38 982 человека, все заявители получат средства до конца года, отметил глава региона. Также во время совещания правительство ДНР рассмотрело показатели исполнения республиканского бюджета этого года, обсудило некоторые аспекты бюджета на 2023 год и приведение в порядок мемориалов Вечный огонь и Огонь памяти, которых в республике 65. "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войны их все необходимо привести в порядок и обеспечить газом, для чего создали рабочую группу", - сообщил Пушилин.
https://ria.ru/20220812/pensii-1809208617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, мариуполь, общество
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Общество
Пушилин заявил об отсутствии в ДНР долгов перед пенсионерами
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об отсутствии в республике долгов перед пенсионерами
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания заявил об отсутствии в республике долгов перед пенсионерами.
"Заслушали доклад об исполнении бюджета по выплате пенсий и социальных пособий. Задолженность по выплате пенсий перед пенсионерами отсутствует", - написал он в своем телеграм-канале.
Пушилин добавил, что во время совещания правительство также обсудило темпы выплат компенсации за утраченное или поврежденное жилье, они по-прежнему недостаточные. По словам врио главы ДНР, в основном отстает Мариуполь
.
Кроме того, правительство республики обсудило итоги работы по предоставлению компенсационных выплат на приобретение бытового угля. За ними обратились 38 982 человека, все заявители получат средства до конца года, отметил глава региона.
Также во время совещания правительство ДНР рассмотрело показатели исполнения республиканского бюджета этого года, обсудило некоторые аспекты бюджета на 2023 год и приведение в порядок мемориалов Вечный огонь и Огонь памяти, которых в республике 65.
"К 80-летию Победы в Великой Отечественной войны их все необходимо привести в порядок и обеспечить газом, для чего создали рабочую группу", - сообщил Пушилин.