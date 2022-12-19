https://ria.ru/20221219/donbass-1839661386.html

Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки

Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки - РИА Новости, 19.12.2022

Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 200 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:34

2022-12-19T10:34

2022-12-19T10:34

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 200 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 миллиметров. Выпустив 200 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Горловка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Новобахмутовка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мужчины. Ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 28 обстрелов.

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839652609.html

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донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк