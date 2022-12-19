Украинские войска обстреляли ДНР 37 раз за сутки
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки 37 раз обстреляли ДНР, выпустив 200 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 200 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 миллиметров. Выпустив 200 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Горловка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Новобахмутовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мужчины. Ранения различной степени тяжести получили четверо мирных жителей.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 28 обстрелов.