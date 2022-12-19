Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/donbass-1839652518.html
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин
Украинские войска стали часто использовать чешские установки ракетных систем залпового огня при обстреле ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:09
2022-12-19T10:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска стали часто использовать чешские установки ракетных систем залпового огня при обстреле ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник продолжает подтягивать резервы, использовать вооружение, которое поставляют страны НАТО. Сейчас очень часто использует противник чешские установки ракетных систем залпового огня", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"."С учетом того, что установки "Град" в большинстве своем мы уже уничтожили, то есть наши военнослужащие отработали, но вот сейчас чешские установки. Ракеты используются преимущественно словацкого происхождения - ХР-122", - уточнил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/osvobozhdenie-1839321336.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире, НАТО
10:09 19.12.2022 (обновлено: 10:52 19.12.2022)
 
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ стали чаще использовать чешские установки залпового огня

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска стали часто использовать чешские установки ракетных систем залпового огня при обстреле ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Противник продолжает подтягивать резервы, использовать вооружение, которое поставляют страны НАТО. Сейчас очень часто использует противник чешские установки ракетных систем залпового огня", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
"С учетом того, что установки "Град" в большинстве своем мы уже уничтожили, то есть наши военнослужащие отработали, но вот сейчас чешские установки. Ракеты используются преимущественно словацкого происхождения - ХР-122", - уточнил он.
Работа минометного расчета ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 22:40В России
Пушилин: освобождено уже более 50% территории ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала