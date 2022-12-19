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ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.12.2022
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин
Украинские войска стали часто использовать чешские установки ракетных систем залпового огня при обстреле ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:09
2022-12-19T10:09
2022-12-19T10:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
нато
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска стали часто использовать чешские установки ракетных систем залпового огня при обстреле ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник продолжает подтягивать резервы, использовать вооружение, которое поставляют страны НАТО. Сейчас очень часто использует противник чешские установки ракетных систем залпового огня", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"."С учетом того, что установки "Град" в большинстве своем мы уже уничтожили, то есть наши военнослужащие отработали, но вот сейчас чешские установки. Ракеты используются преимущественно словацкого происхождения - ХР-122", - уточнил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/osvobozhdenie-1839321336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире, НАТО
10:09 19.12.2022 (обновлено: 10:52 19.12.2022)
ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ стали чаще использовать чешские установки залпового огня