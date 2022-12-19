https://ria.ru/20221219/donbass-1839652518.html

ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин

ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.12.2022

ВСУ стали чаще использовать чешское вооружение, заявил Пушилин

Украинские войска стали часто использовать чешские установки ракетных систем залпового огня при обстреле ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T10:09

2022-12-19T10:09

2022-12-19T10:52

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

нато

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска стали часто использовать чешские установки ракетных систем залпового огня при обстреле ДНР, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник продолжает подтягивать резервы, использовать вооружение, которое поставляют страны НАТО. Сейчас очень часто использует противник чешские установки ракетных систем залпового огня", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"."С учетом того, что установки "Град" в большинстве своем мы уже уничтожили, то есть наши военнослужащие отработали, но вот сейчас чешские установки. Ракеты используются преимущественно словацкого происхождения - ХР-122", - уточнил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/osvobozhdenie-1839321336.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, нато