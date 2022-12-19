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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости, 19.12.2022

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Красно-Лиманском направлении

На Красно-Лиманском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными до 70 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:29

2022-12-19T13:29

2022-12-19T13:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. На Красно-Лиманском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными до 70 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям Украины, сосредоточенным в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Розовка Луганской народной республики уничтожено четыре украинские диверсионные группы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины