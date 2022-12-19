https://ria.ru/20221219/chudotvorets-1839287682.html
Священник дал совет верующим в день памяти Николая Чудотворца
Священник дал совет верующим в день памяти Николая Чудотворца - РИА Новости, 19.12.2022
Священник дал совет верующим в день памяти Николая Чудотворца
Верующие призваны уподобляться святым в добродетелях, в случае с Николаем Чудотворцем, день памяти которого отмечают в Церкви в понедельник, – быть деятельными... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T00:00
2022-12-19T00:00
2022-12-19T00:00
религия
николай чудотворец
турция
бари
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Верующие призваны уподобляться святым в добродетелях, в случае с Николаем Чудотворцем, день памяти которого отмечают в Церкви в понедельник, – быть деятельными и милосердными, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.По его словам, верующие призваны уподобляться святым в добродетелях."Мы можем быть внимательными (к ближним – ред.) и деятельно милосердными как Святитель Николай. Кроме своих иных достоинств, он запомнился Церкви как деятельный, милосердный святой. Например, в житие святителя Николая есть известный эпизод, когда он выкупил, освободил невинно осуждённого, вступившись за него. Есть эпизод с девушками, которые могли встать на дурной путь, и которых он спас от этой финансовой помощью. Исходя из того, что он бы заступником при земной жизни, к нему обращаются по ее завершении. Как говорится, помолившись – делай, а делая хорошее – молись", - сказал Козлов.Также в этот праздник он посоветовал по возможности прийти в храм.Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, родился в греческой колонии римской провинции Ликия (ныне территория Турции) около 270 года. Он был священником, а затем архиепископом города Миры Ликийские. По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря - в день его кончины, и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола летний".Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах.
https://ria.ru/20221023/chudotvorets-1825791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай чудотворец, турция, бари, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Николай Чудотворец, Турция, Бари, Русская православная церковь, Религиозные праздники
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Верующие призваны уподобляться святым в добродетелях, в случае с Николаем Чудотворцем, день памяти которого отмечают в Церкви в понедельник, – быть деятельными и милосердными, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
По его словам, верующие призваны уподобляться святым в добродетелях.
"Мы можем быть внимательными (к ближним – ред.) и деятельно милосердными как Святитель Николай. Кроме своих иных достоинств, он запомнился Церкви как деятельный, милосердный святой. Например, в житие святителя Николая есть известный эпизод, когда он выкупил, освободил невинно осуждённого, вступившись за него. Есть эпизод с девушками, которые могли встать на дурной путь, и которых он спас от этой финансовой помощью. Исходя из того, что он бы заступником при земной жизни, к нему обращаются по ее завершении. Как говорится, помолившись – делай, а делая хорошее – молись", - сказал Козлов.
Также в этот праздник он посоветовал по возможности прийти в храм.
Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, родился в греческой колонии римской провинции Ликия (ныне территория Турции
) около 270 года. Он был священником, а затем архиепископом города Миры Ликийские. По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря - в день его кончины, и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари
. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола летний".
Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах.