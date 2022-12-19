https://ria.ru/20221219/biometriya-1839636086.html
За принудительный сбор биометрии могут ввести ответственность
За принудительный сбор биометрии могут ввести ответственность - РИА Новости, 19.12.2022
За принудительный сбор биометрии могут ввести ответственность
В России появится административная и уголовная ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:03
2022-12-19T08:03
2022-12-19T09:37
общество
вячеслав володин
госдума рф
технологии
валерий фадеев
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России появится административная и уголовная ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нормы законопроекта о биометрии."Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", — написал политик в Telegram.В текущей редакции законопроекта о биометрических данных предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии (только лицо и голос), запретить принуждать к сдаче биометрии, ввести возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в России.Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 20 декабря. Володин подчеркнул, что при подготовке поправок проект был "существенно изменен" — из него исключили "все неопределенности и двойные толкования".Дума 24 ноября приняла в первом чтении законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем. Проект устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных.
https://ria.ru/20221128/biometriya-1834780995.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, технологии, валерий фадеев, россия, русская православная церковь
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Технологии, Валерий Фадеев, Россия, Русская православная церковь
08:03 19.12.2022 (обновлено: 09:37 19.12.2022)
За принудительный сбор биометрии могут ввести ответственность
Госдума планирует ввести ответственность за принудительный сбор и утечку биометрии