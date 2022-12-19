https://ria.ru/20221219/bezopasnost-1839784675.html

Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности

Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности - РИА Новости, 19.12.2022

Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности двух государств, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:08

2022-12-19T17:08

2022-12-19T17:08

безопасность

сергей шойгу

александр лукашенко

владимир путин

минск

россия

белоруссия

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности двух государств, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств", - написал он в своем Twitter. Ранее в понедельник Шойгу прибыл в Минск, где пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ревенко сообщал, что в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран. До этого пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839783538.html

https://ria.ru/20221219/minsk-1839782197.html

минск

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, александр лукашенко, владимир путин, минск, россия, белоруссия