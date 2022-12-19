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Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности - РИА Новости, 19.12.2022
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Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности
Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности - РИА Новости, 19.12.2022
Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности двух государств, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:08
2022-12-19T17:08
безопасность
сергей шойгу
александр лукашенко
владимир путин
минск
россия
белоруссия
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности двух государств, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств", - написал он в своем Twitter. Ранее в понедельник Шойгу прибыл в Минск, где пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ревенко сообщал, что в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран. До этого пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
https://ria.ru/20221219/lukashenko-1839783538.html
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безопасность, сергей шойгу, александр лукашенко, владимир путин, минск, россия, белоруссия
Безопасность, Сергей Шойгу, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск, Россия, Белоруссия
17:08 19.12.2022
 
Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности

Министр обороны России Шойгу и его коллега Виктор Хренин обсудили обороноспособность

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности двух государств, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств", - написал он в своем Twitter.
Лукашенко об укреплении российско-белорусских отношений - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 17:03
Лукашенко заявил об укреплении связей Москвы и Минска
Ранее в понедельник Шойгу прибыл в Минск, где пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ревенко сообщал, что в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран.
До этого пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Минске в расширенном составе, 19 декабря 2022 год - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 16:59
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
 
БезопасностьСергей ШойгуАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскРоссияБелоруссия
 
 
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