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Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
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Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности
Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности - РИА Новости, 19.12.2022
Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности
Минск и Москва готовы к диалогу со странами Европы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Минске. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:07
2022-12-19T18:49
александр лукашенко
в мире
европа
белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Минск и Москва готовы к диалогу со странами Европы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Минске.Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время в Европе "прислушаются к голосу разума", после чего удастся перейти к конструктивной беседе по вопросам общей безопасности и будущего мироустройства. Лукашенко также отметил, что применение санкций и "военной силы" против Москвы и Минска, которое на Западе выдают за защиту демократии и прогресса, уже не впечатляет даже самих жителей этих стран. По его словам, европейцы уже сполна ощутили на себе недостатки такой политики.Президент России Путин прибыл в понедельник в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы Лукашенко, план переговоров предусматривает разговор о белорусско-российской интеграции в широком составе, с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств, а затем - переговоры глав государств в формате один на один. После этого, как ожидается, президенты сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
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александр лукашенко, в мире, европа, белоруссия, владимир путин
Александр Лукашенко, В мире, Европа, Белоруссия, Владимир Путин
17:07 19.12.2022 (обновлено: 18:49 19.12.2022)
 
Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности

Лукашенко надеется на конструктивное обсуждение с Европой вопросов безопасности

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Минск и Москва готовы к диалогу со странами Европы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Минске.
Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время в Европе "прислушаются к голосу разума", после чего удастся перейти к конструктивной беседе по вопросам общей безопасности и будущего мироустройства.
Лукашенко также отметил, что применение санкций и "военной силы" против Москвы и Минска, которое на Западе выдают за защиту демократии и прогресса, уже не впечатляет даже самих жителей этих стран. По его словам, европейцы уже сполна ощутили на себе недостатки такой политики.
Президент России Путин прибыл в понедельник в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы Лукашенко, план переговоров предусматривает разговор о белорусско-российской интеграции в широком составе, с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств, а затем - переговоры глав государств в формате один на один. После этого, как ожидается, президенты сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
Белорусские военнослужащие у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 18:23
Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию
 
Александр ЛукашенкоВ миреЕвропаБелоруссияВладимир Путин
 
 
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