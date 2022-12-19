https://ria.ru/20221219/bezopasnost-1839784453.html

Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности

Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности - РИА Новости, 19.12.2022

Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности

Минск и Москва готовы к диалогу со странами Европы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Минске. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:07

2022-12-19T17:07

2022-12-19T18:49

александр лукашенко

в мире

европа

белоруссия

владимир путин

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Минск и Москва готовы к диалогу со странами Европы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Минске.Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время в Европе "прислушаются к голосу разума", после чего удастся перейти к конструктивной беседе по вопросам общей безопасности и будущего мироустройства. Лукашенко также отметил, что применение санкций и "военной силы" против Москвы и Минска, которое на Западе выдают за защиту демократии и прогресса, уже не впечатляет даже самих жителей этих стран. По его словам, европейцы уже сполна ощутили на себе недостатки такой политики.Президент России Путин прибыл в понедельник в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы Лукашенко, план переговоров предусматривает разговор о белорусско-российской интеграции в широком составе, с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств, а затем - переговоры глав государств в формате один на один. После этого, как ожидается, президенты сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838427340.html

европа

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александр лукашенко, в мире, европа, белоруссия, владимир путин