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ВС Белоруссии завершили мероприятия по проверке боевой готовности

ВС Белоруссии завершили мероприятия по проверке боевой готовности - РИА Новости, 19.12.2022

ВС Белоруссии завершили мероприятия по проверке боевой готовности

В вооруженных силах Белоруссии завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности, сообщили в понедельник в минобороны республики. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:21

2022-12-19T13:21

2022-12-19T14:55

белоруссия

александр вольфович

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. В вооруженных силах Белоруссии завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности, сообщили в понедельник в минобороны республики."В вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале оборонного ведомства.В минобороны республики также сообщили, что подразделения вооруженных сил, которые привлекались к выполнению задач проверки боевой готовности войск, приступили к плановым занятиям по боевой подготовке.13 декабря по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии. Мероприятия проверки носили комплексный характер, войскам предстояло в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Осуществлялось передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.В вооруженных силах Белоруссии 1 декабря начался новый учебный год, при составлении плана боевой подготовки на новый учебный год был учтен опыт современных вооруженных конфликтов. Как подчеркивали в минобороны, все мероприятия боевой подготовки в первую очередь будут иметь практическую направленность.

https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html

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белоруссия, александр вольфович, в мире, александр лукашенко