https://ria.ru/20221219/belorussi-1839749818.html
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются - РИА Новости, 19.12.2022
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Владимир Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях, сейчас... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:21
2022-12-19T15:21
2022-12-19T15:21
владимир путин
минск
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Владимир Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях, сейчас представилась возможность приехать в столицу Белоруссии. "Он же не был в Минске не по своей воле. Два года пандемии, но то, что он не был в Минске, не привело к паузе в двусторонних отношениях на высшем уровне. Путин и (президент Белоруссии Александр) Лукашенко постоянно общаются, общаются очень насыщенно в плане содержания. Сейчас представилась возможность прилететь в Минск", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Политика
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются
Песков: то, что Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях