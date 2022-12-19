https://ria.ru/20221219/belorussi-1839749818.html

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются - РИА Новости, 19.12.2022

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Владимир Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях, сейчас... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:21

2022-12-19T15:21

2022-12-19T15:21

владимир путин

минск

белоруссия

россия

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Владимир Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях, сейчас представилась возможность приехать в столицу Белоруссии. "Он же не был в Минске не по своей воле. Два года пандемии, но то, что он не был в Минске, не привело к паузе в двусторонних отношениях на высшем уровне. Путин и (президент Белоруссии Александр) Лукашенко постоянно общаются, общаются очень насыщенно в плане содержания. Сейчас представилась возможность прилететь в Минск", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221216/belorussiya-1839139794.html

минск

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика