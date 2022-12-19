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Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются - РИА Новости, 19.12.2022
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Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются - РИА Новости, 19.12.2022
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Владимир Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях, сейчас... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:21
2022-12-19T15:21
владимир путин
минск
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Владимир Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях, сейчас представилась возможность приехать в столицу Белоруссии. "Он же не был в Минске не по своей воле. Два года пандемии, но то, что он не был в Минске, не привело к паузе в двусторонних отношениях на высшем уровне. Путин и (президент Белоруссии Александр) Лукашенко постоянно общаются, общаются очень насыщенно в плане содержания. Сейчас представилась возможность прилететь в Минск", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Политика
15:21 19.12.2022
 
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко постоянно общаются

Песков: то, что Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что Владимир Путин не был в Минске несколько лет, не привело к паузе в отношениях, сейчас представилась возможность приехать в столицу Белоруссии.
"Он же не был в Минске не по своей воле. Два года пандемии, но то, что он не был в Минске, не привело к паузе в двусторонних отношениях на высшем уровне. Путин и (президент Белоруссии Александр) Лукашенко постоянно общаются, общаются очень насыщенно в плане содержания. Сейчас представилась возможность прилететь в Минск", - сказал Песков журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 13:32Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Владимир ПутинМинскБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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