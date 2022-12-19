11:25 19.12.2022 (обновлено: 12:34 19.12.2022)
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Ключи от 12 новых машин скорой помощи получили районные больницы Липецкой области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, восемь автомобилей переднеприводных на базе "ГАЗель Некст" и четыре полноприводных на базе "УАЗ Патриот". Автомобили уже поставлены на учёт в ГИБДД и готовы к работе. Три отправились в Елецкую районную больницу, четыре – в Грязинскую ЦРБ, два – в Липецкую районную больницу, по одной машине будет передано в Лев-Толстовскую, Чаплыгинскую и Лебедянскую районные больницы.
Артамонов отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 по 2022 годы в Липецкую область от Минпромторга России поступили 74 автомобиля скорой медицинской помощи. На текущий момент в регионе работают более 160 санитарных автомобилей разных классов и моделей.
"На этом транспорте врачи будут выезжать на экстренные и неотложные вызовы в сельской местности. Врачи уже оценили новые машины. Они просторные и комфортные. Благодаря оснащению медики смогут не только оказать первую неотложную помощь, но и провести реанимацию и принять роды. Эти автомобили позволят минимизировать время оказания помощи и спасти человеческие жизни", – сказал Артамонов.
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
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Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
2 из 2
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
1 из 2
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
2 из 2
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области