https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839677130.html

Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи

Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 19.12.2022

Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи

Ключи от 12 новых машин скорой помощи получили районные больницы Липецкой области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:25

2022-12-19T11:25

2022-12-19T12:34

липецкая область

игорь артамонов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЛИПЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Ключи от 12 новых машин скорой помощи получили районные больницы Липецкой области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, восемь автомобилей переднеприводных на базе "ГАЗель Некст" и четыре полноприводных на базе "УАЗ Патриот". Автомобили уже поставлены на учёт в ГИБДД и готовы к работе. Три отправились в Елецкую районную больницу, четыре – в Грязинскую ЦРБ, два – в Липецкую районную больницу, по одной машине будет передано в Лев-Толстовскую, Чаплыгинскую и Лебедянскую районные больницы.Артамонов отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 по 2022 годы в Липецкую область от Минпромторга России поступили 74 автомобиля скорой медицинской помощи. На текущий момент в регионе работают более 160 санитарных автомобилей разных классов и моделей."На этом транспорте врачи будут выезжать на экстренные и неотложные вызовы в сельской местности. Врачи уже оценили новые машины. Они просторные и комфортные. Благодаря оснащению медики смогут не только оказать первую неотложную помощь, но и провести реанимацию и принять роды. Эти автомобили позволят минимизировать время оказания помощи и спасти человеческие жизни", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221214/volontery-1838673054.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)