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Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 19.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221219/avtomobili-1839677130.html
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 19.12.2022
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
Ключи от 12 новых машин скорой помощи получили районные больницы Липецкой области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:25
2022-12-19T12:34
липецкая область
игорь артамонов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЛИПЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Ключи от 12 новых машин скорой помощи получили районные больницы Липецкой области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, восемь автомобилей переднеприводных на базе "ГАЗель Некст" и четыре полноприводных на базе "УАЗ Патриот". Автомобили уже поставлены на учёт в ГИБДД и готовы к работе. Три отправились в Елецкую районную больницу, четыре – в Грязинскую ЦРБ, два – в Липецкую районную больницу, по одной машине будет передано в Лев-Толстовскую, Чаплыгинскую и Лебедянскую районные больницы.Артамонов отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 по 2022 годы в Липецкую область от Минпромторга России поступили 74 автомобиля скорой медицинской помощи. На текущий момент в регионе работают более 160 санитарных автомобилей разных классов и моделей."На этом транспорте врачи будут выезжать на экстренные и неотложные вызовы в сельской местности. Врачи уже оценили новые машины. Они просторные и комфортные. Благодаря оснащению медики смогут не только оказать первую неотложную помощь, но и провести реанимацию и принять роды. Эти автомобили позволят минимизировать время оказания помощи и спасти человеческие жизни", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
11:25 19.12.2022 (обновлено: 12:34 19.12.2022)
 

Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Ключи от 12 новых машин скорой помощи получили районные больницы Липецкой области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, восемь автомобилей переднеприводных на базе "ГАЗель Некст" и четыре полноприводных на базе "УАЗ Патриот". Автомобили уже поставлены на учёт в ГИБДД и готовы к работе. Три отправились в Елецкую районную больницу, четыре – в Грязинскую ЦРБ, два – в Липецкую районную больницу, по одной машине будет передано в Лев-Толстовскую, Чаплыгинскую и Лебедянскую районные больницы.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Артамонов отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 по 2022 годы в Липецкую область от Минпромторга России поступили 74 автомобиля скорой медицинской помощи. На текущий момент в регионе работают более 160 санитарных автомобилей разных классов и моделей.
"На этом транспорте врачи будут выезжать на экстренные и неотложные вызовы в сельской местности. Врачи уже оценили новые машины. Они просторные и комфортные. Благодаря оснащению медики смогут не только оказать первую неотложную помощь, но и провести реанимацию и принять роды. Эти автомобили позволят минимизировать время оказания помощи и спасти человеческие жизни", – сказал Артамонов.
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
1 из 2
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
2 из 2
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
1 из 2
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
2 из 2
Липецкая область получила 12 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
 
Липецкая областьИгорь АртамоновУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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