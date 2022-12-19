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Дмитрий Аверов: липецкие депутаты оперативно реагируют на социальные вызовы

Дмитрий Аверов: липецкие депутаты оперативно реагируют на социальные вызовы - РИА Новости, 19.12.2022

Дмитрий Аверов: липецкие депутаты оперативно реагируют на социальные вызовы

Как региональные законодательные собрания реагируют на вызовы времени? Каковы приоритеты депутатской работы в быстро меняющихся реалиях? На эти и другие вопросы РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:04

2022-12-19T13:04

2022-12-19T18:35

липецкая область

интервью

россия

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Как региональные законодательные собрания реагируют на вызовы времени? Каковы приоритеты депутатской работы в быстро меняющихся реалиях? На эти и другие вопросы РИА Новости ответил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.- Дмитрий Львович, вы говорили, что задача парламента – оперативно реагировать на новые вызовы. Приходилось ли в этом году перекраивать региональный бюджет? Как в Липецкой области законодательно подкрепляется оказание адресной помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО, и их семьям?- Конечно, жизнь вносит свои коррективы. Безусловно, повестка работы областного Совета, которая планировалась ранее, претерпевает изменения, и это еще раз подтверждает уходящий в историю год.Вообще же корректировка бюджета происходит практически на каждой сессии. Как правило, изменения связаны не только с оперативными решениями, но и с необходимостью распределения собственных налоговых доходов, с уточнением объемов безвозмездных целевых поступлений из федерального бюджета, а также с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов.В 2022 году для Липецкой области, как и для других регионов, стали актуальны вопросы мер социальной поддержки не только военнослужащим, принимающим участие в СВО, но и их семьям. Все семьи участников СВО находятся под патронажем социальных кураторов.Депутаты областного Совета оперативно приняли законы, предусматривающие меры поддержки членов семей участников СВО. В их числе – компенсация платы за детские сады, бесплатные школьные обеды, льготный проезд в общественном транспорте, предоставление социального контракта, бесплатное профессиональное обучение и медицинское обслуживание, бесплатное посещение детьми учреждений культуры.- О каком объеме выделенных средств идет речь?- На сегодняшний день на поддержку семей уже направлено почти 300 миллионов рублей. Сумма неокончательная, поскольку практически в каждодневном режиме происходит прием членов семей и оформление всех необходимых документов. Для понимания - в связи с проведением СВО резервный фонд правительства Липецкой области увеличивался в течение года с 500 миллионов до 4 миллиардов рублей для решения оперативных задач.В итоге более 50 миллионов рублей потрачено на спецоборудование. Единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей получили все мобилизованные и добровольцы. Тем, кто получил ранения, выплачено по 500 тысяч рублей. К сожалению, есть и погибшие - их семьи стали получателями выплаты в размере одного миллиона рублей. Родственники погибших будут окружены особой заботой, не останутся без помощи государства – для них установлен более широкий перечень мер поддержки.- Изменения в бюджете коснулись также промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, которые тоже надо поддерживать. Удалось ли при этом сохранить объемы традиционной социальной помощи?- Вопрос о корректировке в сторону уменьшения финансирования социальных обязательств не возникал ни на одном из этапов уточнения бюджета. Наши жители должны быть абсолютно уверены в том, что все взятые социальные обязательства будут безусловно исполнены. И этому вопросу депутаты уделяют ключевое внимание.Расходы на социальную политику в 2022 году увеличены почти на 1,4 миллиарда рублей или на 6,6% по сравнению с бюджетом 2021 года. Общая сумма финансирования по данному направлению в этом году составила 21,8 миллиарда рублей.- Весной дополнительные средства шли и на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Как сейчас в регионе обстоят дела с занятостью?- Экономический потенциал региона и качество жизни его жителей определяются состоянием трудовых ресурсов. Задача органов власти – снизить напряженность на рынке труда и не допустить рост уровня безработицы. С этой задачей в текущем году справились. По уровню регистрируемой безработицы – это 0,35% – Липецкая область традиционно занимает лидирующее место в России – в положительном смысле. При численности безработных около двух тысяч человек количество заявленных вакансий – более 19 тысяч. То есть предложений в восемь раз больше, чем незанятого населения.- На прошлой неделе вы приняли бюджет на следующий год. Если смотреть постатейно, как сильно он изменился по сравнению с предыдущим периодом?- Хотелось бы поблагодарить всех участников процесса за кропотливую и вдумчивую работу по подготовке проекта бюджета. Традиционное нулевое чтение и обсуждение на комитетах было глубоким и детализированным. Депутаты очень тщательно работали над всеми составляющими бюджета. Большинство наших предложений были учтены.Существенных изменений в структуре расходов областного бюджета не произошло. В принятом документе параметры сбалансированы с правильно расставленными приоритетами в интересах благополучия жителей Липецкой области. Бюджет сохраняет четкую социальную направленность. Главная его составляющая, почти две трети расходов, это социальная поддержка наших жителей. На нее предусмотрено 12 миллиардов рублей.На эти средства будут профинансированы не только текущие социальные обязательства, но и новые установленные меры соцподдержки. Предусмотрена индексация ежемесячного пособия на детей, выплат для приемных и опекунских семей на 5,5%. Заложено в бюджет и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы на 8,7%.Масштабная модернизация на ближайшие три года запланирована на объектах водоснабжения и водоотведения области. Это должно повысить качество питьевой воды и существенно снизить аварийность на сетях. Продолжится строительство новых социальных объектов: школ, детских садов, домов культуры, учреждений здравоохранения. Дороги будем ремонтировать с учетом значительного увеличения объема дорожного фонда.- Демография, медицина – сферы, традиционно нуждающиеся в поддержке. Ушла ли острота ситуации в связи со снижением угрозы ковида? Перераспределяются ли средства в зависимости от эпидситуации?- Эпидемия коронавируса серьезно изменила как общественную, так и повседневную, привычную жизнь каждого человека. Ситуация до конца не стабилизировалась, появляются новые очаги вируса. Улучшение эпидситуации - не повод расслабляться. Главное, что процесс противостояния ковиду понятен и управляем.Система здравоохранения использовала так называемую летнюю передышку, чтобы при необходимости вновь увеличить количество койко-мест для средне- и тяжелобольных. До сих пор в бюджете предусмотрены средства на дополнительные выплаты врачам, на обеспечение больных коронавирусной инфекцией бесплатными лекарствами. Требует финансирования и проведение медицинской реабилитации после выздоровления больных ковидом.- Если говорить о законотворческих инициативах, которые, скажем так, не на злобу дня, но последовательно меняют жизнь людей к лучшему, какие законопроекты, принятые в уходящем году, вы хотели бы выделить?- Что хочу отметить… Социальный контракт. Этот инструмент господдержки доказал свою эффективность и востребованность. Значительно расширились категории и направления оказания государственной социальной помощи на основании соцконтракта. По состоянию на 1 декабря в Липецкой области заключено 6013 соцконтрактов – ими охвачено более 16 тысяч человек с членами семей. Траты на реализацию данной меры поддержки составили 822,5 миллионов рублей.Также хочу отметить, что на 500 тысяч рублей (с миллиона до полутора миллионов рублей) увеличен размер единовременной социальной выплаты врачам дефицитных специальностей.Кроме того, в целях снижения социальной напряженности установлена единовременная выплата (специальный сертификат) на приобретение жилого помещения для детей-сирот. Право на это имеют граждане, достигшие возраста 25 лет и старше, у которых есть постоянный доход. В настоящее время размер выплаты составляет 3,2 миллиона рублей.Тема газификации по-прежнему актуальна, поэтому бюджетом предусмотрена компенсация части расходов на оплату стоимости газификации жилого помещения для нуждающихся при среднедушевом доходе не выше двух прожиточных минимумов в размере не более 130 тысяч рублей.Впервые трудоустроившимся в школу учителям установлена единовременная социальная выплата в размере 120 тысяч рублей. Увеличены денежные выплаты детям-сиротам и областным категориям льготников. И в целом, проиндексирована зарплата бюджетникам.

https://ria.ru/20221213/teatr-1838379612.html

https://ria.ru/20221215/zavod-1838800040.html

https://ria.ru/20221214/volontery-1838673054.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия