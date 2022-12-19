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Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России - РИА Новости, 19.12.2022
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Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России
Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России - РИА Новости, 19.12.2022
Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России
Дефицита антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима в России нет, сформированные товарные запасы позволяют удовлетворить растущий спрос, сообщил РИА... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T05:38
2022-12-19T05:56
россия
мурманская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дефицита антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима в России нет, сформированные товарные запасы позволяют удовлетворить растущий спрос, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). На прошлой неделе в ряде телеграм-каналов появилась информация, что в некоторых региональных аптеках, в частности в Мурманской области, дефицит антибиотиков "Зиннат" (с действующим веществом "Цефуроксим") и "Амоксициллин", которые назначают при бронхите, пневмонии, ангине и инфекции верхних дыхательных путей. "По данным системы маркировки "Честный знак", в России не прогнозируется дефицит таблеток с международным непатентованным наименованием "Амоксициллин" и "Цефуроксим". В настоящее время на территории России сформированы достаточные запасы этих препаратов – более 4,3 миллиона упаковок находятся на складах и в аптеках", - говорится в сообщении. Отмечается, что средняя цена на препараты с амоксициллином по итогам ноября составила 201,2 рубля за упаковку, что на 14% больше, чем в ноябре 2021 года. А лекарства с цефуроксимом, наоборот, подешевели на 37%, до 244,4 рубля. "При этом система маркировки фиксирует рост спроса на такие лекарства: за период с 28 ноября по 11 декабря россияне купили на 32% больше препаратов на основе амоксициллина и цефуроксима, чем за две предыдущих недели", - добавляется в сообщении. Так, при сохранении текущего спроса, имеющихся на данный момент на складах и в аптеках запасов медикаментов с действующим веществом амоксициллин хватит более чем на 4,5 месяца, а лекарств с цефуроксимом – более чем на год.
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россия, мурманская область, здоровье - общество
Россия, Мурманская область, Здоровье - Общество
05:38 19.12.2022 (обновлено: 05:56 19.12.2022)
 
Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России

ЦРПТ: в России отсутствует дефицит антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дефицита антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима в России нет, сформированные товарные запасы позволяют удовлетворить растущий спрос, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
На прошлой неделе в ряде телеграм-каналов появилась информация, что в некоторых региональных аптеках, в частности в Мурманской области, дефицит антибиотиков "Зиннат" (с действующим веществом "Цефуроксим") и "Амоксициллин", которые назначают при бронхите, пневмонии, ангине и инфекции верхних дыхательных путей.
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"По данным системы маркировки "Честный знак", в России не прогнозируется дефицит таблеток с международным непатентованным наименованием "Амоксициллин" и "Цефуроксим". В настоящее время на территории России сформированы достаточные запасы этих препаратов – более 4,3 миллиона упаковок находятся на складах и в аптеках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя цена на препараты с амоксициллином по итогам ноября составила 201,2 рубля за упаковку, что на 14% больше, чем в ноябре 2021 года. А лекарства с цефуроксимом, наоборот, подешевели на 37%, до 244,4 рубля.
"При этом система маркировки фиксирует рост спроса на такие лекарства: за период с 28 ноября по 11 декабря россияне купили на 32% больше препаратов на основе амоксициллина и цефуроксима, чем за две предыдущих недели", - добавляется в сообщении.
Так, при сохранении текущего спроса, имеющихся на данный момент на складах и в аптеках запасов медикаментов с действующим веществом амоксициллин хватит более чем на 4,5 месяца, а лекарств с цефуроксимом – более чем на год.
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